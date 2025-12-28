民進黨推全AI生成年度回顧影片 政績變身熱血動畫

民進黨今天發布全AI生成的年度回顧影片「對的路，繼續一起走」，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作，都由生成式AI工具協助完成。音樂採用熱血動漫風格，將總統賴清德、副總統蕭美琴率領執政團隊，帶領台灣走過的2025年，轉化成一首充滿希望與勇氣的熱血之歌。

民進黨發布新聞稿指出，這次年度回顧影片「對的路，繼續一起走」在音樂製作上，使用AI音樂生成工具，為了貼近年輕世代並傳遞正向能量，製作團隊下達具體風格指令，參考經典動漫名曲，打造出具備明亮弦樂、強勁鼓點與熱血電吉他的「日系動漫搖滾」曲風。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說明，透過AI生成的激昂旋律與充滿穿透力的動漫聲線，希望傳達出「熱血、團結、堅韌」的氛圍，象徵台灣在面對挑戰時，政府與人民如同動漫主角般並肩作戰，迎向希望曙光。

他說，在歌詞部分，製作團隊先整理2025年的重要政績，再由AI工具轉化為感性詩句。歌詞開頭以「半導體工廠的明亮燈火」破題，象徵台灣科技島的硬實力；並細數「出口創新高」、「加薪減稅」等經濟成果。

阮俊達表示，歌詞也如實記錄這一年台灣共同經歷的挑戰與感動。針對花蓮光復鄉災後重建，歌詞寫道「鏟子超人揮著汗替鄰里開路前進」，向基層英雄致敬；同時也強調成功防堵「非洲豬瘟」的專業與驕傲，以及在國防與外交上「突破層層封鎖」、「讓全世界都聽見」的具體成果。

他說，視覺呈現上，製作團隊運用AI工具結合Flow技術，將執政團隊這一年來的行程影像，轉繪為細膩的漫畫風格圖像，並生成動態影片，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人，都化身動漫角色出現在影片中。不僅讓嚴肅的政績回顧變得生動有趣，更打破政治宣傳的既定框架，彷彿在欣賞一部講述台灣故事的熱血動畫。

阮俊達表示，這支全AI製作的年度回顧影片，除了展現台灣作為科技之島對新技術的靈活應用，更希望透過正向宣傳，強調過去一年來政府與人民攜手努力，讓國家更安定、進步與繁榮，凝聚全體民眾的心。

民進黨說，「對的路，繼續一起走」2025年度回顧影片，即日起將於民進黨官方YouTube頻道及各大社群平台同步上線。邀請民眾點擊收看，感受這股來自台灣土地的熱血心跳，攜手邁向嶄新的2026年。