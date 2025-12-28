中共介選音檔流出？韓國瑜怒了：抹紅抹黑轉移執政不力

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報資料照片
日本讀賣新聞報導指，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜今在臉書怒斥，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。

報導稱，暗網出現3份音檔，是中共解放軍與民間企業的私密對話，討論如何介入2018年高雄市長選戰，推升韓國瑜的「韓流」，內容包括解放軍「56所」砸2000萬人民幣助攻，甚至規畫未來「搜控」台灣1000萬個帳號。

韓國瑜指出，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜批評，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

韓國瑜表示，為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒。

