快訊

日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

以色列財經報專訪 駐以代表籲增強兩國經貿科技合作

中央社／ 台北28日電

以色列主流財經日報「環球報」近日專訪駐以色列代表李雅萍。李雅萍示警，中國一旦在台海發動戰爭，全球經濟及科技供應鏈將蒙受極大損失。她也呼籲包括以色列在內的友盟國家強化與台灣的經貿及科技合作，組建非紅供應鏈，提升兩國在人工智慧時代的競爭力與韌性。

⭐2025總回顧

駐以色列代表處發布新聞稿指出，環球報（Globes）25日專訪李雅萍。

李雅萍在專訪中表示，台灣從未遭遇過來自中國如此大規模的武力等複合式脅迫，但同時也未曾如此強大。

她指出，今年有數千架次共機侵擾台灣防空識別區，並在台灣周邊進行軍事演訓；在此同時，外界評估，若中國入侵台灣，全球各國國內生產毛額（GDP）損失將達10兆美元（約新台幣314兆元），全球半導體供應鏈重建恐怕需要30年，台灣的重要性不可言喻。

李雅萍強調，台灣只是中國破壞現行世界秩序的第一個目標。中國倘若奪台，不會停下腳步。

她表示，中國政府設定在2049年之前取代美國，成為世界第一強權。他們深知在達成這個目標前，必須先掌控台灣；國際社會須增強嚇阻中國的力道，才可能迫使中國調整目標。因此，當前台海和平現狀亟需全球強力支持才能維持。

李雅萍在專訪中強調，台灣與以色列是驅動全球經濟及科技發展的關鍵力量。以色列擅長從0到1的創新，台灣擅長將1擴展至無限可能，兩國經貿及科技優勢相輔相成，在人工智慧（AI）時代尤然。

她指出，俄烏戰爭讓國際社會了解，威權國家的威脅並非遠在天邊，已經迫在眉睫。台灣致力積極強化軍事實力及全社會防衛韌性，期望以強大的實力作為捍衛台海和平後盾。

以色列 李雅萍 俄烏戰爭

延伸閱讀

以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權

以色列承認索馬利蘭主權獨立 川普稱美暫不跟進

以色列承認索馬利蘭具戰略考量 索馬利亞盟邦譴責

以色列核准擴建19處屯墾區 14國促撤：破壞脆弱停火局面

相關新聞

明年一月新制／婚育家庭租金補貼加碼 逾千戶婚育宅將釋出

為鼓勵青年敢婚敢生，內政部推出「青年婚育租屋協助支持專案」，明年1月起資格再放寬、補助也加倍。結婚登記2年內的新婚家庭，...

人事、命令、黨控 川普擴權「魔戒」給台灣的民主啟示

美國總統川普第一任四年共簽署220道行政命令（executive order，EO），第二任不滿一年，已簽署225道，這還不包括備忘錄（Memoranda，約56道）與公告（Proclamations，約114道）。《經濟學人》評論，這種「先行動、後挑戰」的策略，讓美國制衡機制形同失效。 川普透過人事清洗、行政命令氾濫、黨內鐵腕控制，將總統權力推向新高度。台灣也爆發行政與立法激烈拉鋸：行政院長拒副署、總統不公布、大法官火速釋憲，讓在野黨在立法院做白工。司法染色、國會難制衡，民主制度如何守住底線？

2025客家貢獻獎頒獎 賴總統表揚文化典範

「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統出席頒授特別貢獻獎與終身貢獻獎，行政...

2026贏台中市長一手好牌 「該誰上」反成藍營火藥桶

從2025跨入2026，台美都將面臨選舉年命運，在這個關鍵時刻，聯合報數位版推出「2026新風雲」系列，為讀者提供綜觀國內外局勢的新視野。12月28日焦點轉往盧秀燕即將交棒的台中市長選情。 2026台中市長選戰民進黨早早推出立委何欣純參戰，國民黨還在立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的二選一中踟躕不前。江、楊2025年漂亮挺過大罷免，當時藍營地方人士判斷，2026年台中市長選舉國民黨有很高勝算，問題只不過是要由誰上而已。然而一語成讖，「該誰上」現在儼然成為台中藍營火藥桶。

國民黨中央委員選舉結果出爐！當選率近9成 陳菁徽得第一

國民黨第22屆中央委員27日舉行投票，在結束投票後隨即開票，國民黨不分區立委陳菁徽獲得第一名，前副總統連戰次子連勝武也當選...

【總編開箱】賴總統若指控在野黨主席 證據也不能缺席

賴清德總統27日表示，國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提條件？這番話，已構成對國民黨主席鄭麗文和國民黨的重大指控，但若是民進黨政府無法提出進一步的事證，這類憑空臆測的抹紅手法，只是自失格調，徒增朝野對立、社會紛擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。