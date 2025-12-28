明年一月新制／婚育家庭租金補貼加碼 逾千戶婚育宅將釋出

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院通過「青年婚育租屋協助專案」，今年起至2028年，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。此外，租金補貼範圍也會擴大。圖／本報資料照片）
為鼓勵青年敢婚敢生，內政部推出「青年婚育租屋協助支持專案」，明年1月起資格再放寬、補助也加倍。結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50％，每多生1胎再加碼補貼50%，也將新增1000戶以上的婚育宅供民眾抽籤。包租代管社宅明年提供最高6000元「育兒安全設施」補助。

不過，內政部提到，現已規劃7年投入270億元穩定照顧婚育家庭，但明年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會的公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立院能儘速完成審議及通過總預算案。

針對租屋的婚育家庭，內政部指出，明年1月起，300億元租金補貼受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼 50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，但不得超過實際租約金額；申請資格部分，婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍。

除了租金補貼加碼，內政部今年起推出「婚育宅」政策，由政府從現有社會住宅中保留一定比例戶數，讓符合婚育家庭資格的民眾優先抽籤入住；中央今年分別於台北、新北、桃園、台南及高雄等5都釋出1022戶的婚育宅，總計受理件數逾2700件，未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給。

內政部表示，2026年會依照社宅完工進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾1000戶；承租年限部分，含延長可達12年，確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會的育嬰留停及生育給付，有效減輕整體經濟負擔。

此外，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6000元。

內政部說，有租屋需求的婚育家庭歡迎瀏覽國家住都中心官方網站，亦可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者。

內政部 租金補貼 總預算 結婚 社宅 育兒

