2025客家貢獻獎頒獎 賴總統表揚文化典範

「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統出席頒授特別貢獻獎與終身貢獻獎，行政院長卓榮泰頒發傑出成就獎，客委會主委古秀妃頒發客家事務專業獎章，近350位各界嘉賓齊聚，共同見證客家文化的重要時刻。

總統致詞時表示，客家族群自「還我母語運動」以來持續為文化尊嚴努力，如今在語言復振、文化傳承、音樂創新與社區深耕等領域皆成果豐碩，得獎者是客家發展的重要支柱。