2025客家貢獻獎頒獎 賴總統表揚文化典範

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統（左三）出席頒獎並與得獎者合影。記者林伯東／攝影
「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統（左三）出席頒獎並與得獎者合影。記者林伯東／攝影

「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統出席頒授特別貢獻獎與終身貢獻獎，行政院長卓榮泰頒發傑出成就獎，客委會主委古秀妃頒發客家事務專業獎章，近350位各界嘉賓齊聚，共同見證客家文化的重要時刻。

總統致詞時表示，客家族群自「還我母語運動」以來持續為文化尊嚴努力，如今在語言復振、文化傳承、音樂創新與社區深耕等領域皆成果豐碩，得獎者是客家發展的重要支柱。

卓院長表示，政府將持續推動「客家六箭」，結合中央、地方與民間力量，深化文化扎根、拓展國際交流，打造具韌性與魅力的客家文化能量。

「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統（左一）、行政院長卓榮泰（右一）與客委會主委古秀妃（中）出席。記者林伯東／攝影
「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統（左一）、行政院長卓榮泰（右一）與客委會主委古秀妃（中）出席。記者林伯東／攝影
「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統（左）出席頒獎給客家貢獻獎特別貢獻獎得主葉菊蘭（右）。記者林伯東／攝影
「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，賴清德總統（左）出席頒獎給客家貢獻獎特別貢獻獎得主葉菊蘭（右）。記者林伯東／攝影

