鄭麗文願訪陸會習近平 柯志恩：對話未必是壞事

國民黨主席鄭麗文明年有意赴陸訪問，與中共總書記習近平會面，高雄市黨部主委、立委柯志恩昨天表示，兩岸關係陷入停滯，展開對話未必是壞事，她呼籲不要動輒把所有與中國的交流視為抹紅或滲透，對和平沒有幫助。

KMT Studio召集人連勝武昨天受訪則表示，兩黨領導人能見到面一定是好事，他對於鄭習會樂觀其成。

柯志恩說，此事需要用更冷靜的角度看待，當前兩岸關係陷入停滯，若能在對等、尊嚴、平等互惠前提下展開對話，對區域和平與台灣安全未必是壞事。

柯志恩表示，不要動輒把所有與中國的交流視為抹紅或滲透的前奏，這樣的氛圍對和平沒有幫助，她相信鄭主席具備足夠的智慧，能在維護台灣利益的前提下，為兩岸關係尋找更多降低風險，為台灣創造更大的和平。

連勝武昨受訪談及「鄭習會」表示，兩黨領導人能見到一定是好事，兩岸現在最需要的是溝通交流，用嘴巴講總比用砲彈打好，他對鄭習會樂觀其成，跟對岸朋友、領導，理性坐下溝通，看兩邊未來怎麼持續走下去。

但也有藍委認為，國民黨在立院仍是脆弱多數，很多選舉是單一席次競爭，不但要面對民進黨，還有民眾黨的挑戰，他會建議鄭麗文，不論是發言、議題，須經過深思熟慮，盤點清楚，不要一下就踩到底，讓參選同志無法下台。