8歲兒沒霸凌同學！ 賴瑞隆強調全因足球起衝突：隔天也玩在一起

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
賴瑞隆下午受訪重申，兒子與同學是因足球衝突，不是霸凌。圖／賴瑞隆提供
立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案日前沸騰，今午他進一步強調，這是一起玩足球引起的衝突，別把8歲孩子的衝突定位為霸凌，這傷害到所有孩子，不公平也不正確。

賴瑞隆近午先發布聲明，下午又再受訪，針對他兒子疑霸凌同學一事說明，指雙方家長都認為這是一個8歲孩子之間因為足球引起的衝突，不是霸凌，隔天孩子也玩在一起。

他說，有媒體和民嘴這段期間「不斷標籤化孩子」，不正確，也會傷害到未成年的孩子。

賴指出，這段時間有些不實報導，造成社會困擾 ，有些細節其實雙方父母不便多作說明 ，但不是事實的報導，造成孩子相當大傷害，再次呼籲部分媒體善盡求證責任，不要放任不實報導一再傷孩子。

他表示，因為此案影響孩子甚鉅，雙方父母認為有必要喊話，「呼籲部分媒體與民嘴不要再標籤化孩子，這也違法兒少法的相關規定」。

霸凌 衝突 足球 賴瑞隆

