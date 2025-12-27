快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

下周起與區域藍委一對一會談 鄭麗文：愛談什麼都可以

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天出席在中央黨部舉行的黨員Reset拓點計畫。記者邱德祥／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出席在中央黨部舉行的黨員Reset拓點計畫。記者邱德祥／攝影

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周將與區域藍委一對一會談。鄭麗文今說，會談主要是了解各方政治問題，包括國會、地方經營甚至大選看法等等，並強調愛談什麼都可以，畢竟跟大家都是戰友。

⭐2025總回顧

鄭麗文今出席黨員Reset拓點計畫，會前受訪被問及下周與藍委會談，她說自己本身也擔任立委出身，尤其在野立委非常辛苦，分秒備戰，過去這一年多，國民黨團戰功彪炳。除感謝他們外，當然也跟區域立委一一會面，沒有任何談話的這個限制，愛談什麼都可以，畢竟跟大家都是戰友了。

鄭麗文說，會談主要是了解各方政治問題，包括大家國會或是地方經營的問題、甚至對大選看法等等。之前跟所有不分區委員便當會，也是全方位的交流，前兩天大家所看到的藍白共同推出的「台灣未來帳戶」，也在餐會當中跟大家廣泛的交換意見，這次也是例行的，未來希望立委一直跟黨中央能夠有密切的、暢通的交流。

鄭麗文 國民黨 大選

延伸閱讀

遭賴總統質疑會習近平有條件 鄭麗文反酸：裝睡叫不醒

影／賴總統質疑鄭習會有條件 鄭麗文籲接受九二共識：有春暖花開可能

一換一再談藍白合？竹市禮讓高虹安釀藍黨內風波 鄭麗文吐原則

國民黨中央委員選舉 鄭麗文花8分鐘圈票還險些塞不進票箱

相關新聞

電視專訪轟「在野黨有違常理」 賴總統：擁抱習近平卻要彈劾民選總統

賴清德總統日前接受三立電視台「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，根據三立新聞網報導，賴清德在專訪中表示，在野黨令人費解，...

先前沸沸揚揚今定調衝突非霸凌！賴瑞隆兒子事件雙方家長共同發聲明

立委賴瑞隆8歲兒子日前疑涉對同學霸凌案，雙方家長今天共擬聲明，認定是一起孩子的衝突事件，而非霸凌案件，賴表示，已與女童家...

獨／鄭麗文下周起約單獨談話 區域藍委：昨又拋晤習近平 談也無濟於事

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周開始將啟動與區域藍委一對一會談。有區域藍委表示，鄭麗文在競選黨主席過...

8歲兒沒霸凌同學！ 賴瑞隆強調全因足球起衝突：隔天也玩在一起

立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案日前沸騰，今午他進一步強調，這是一起玩足球引起的衝突，別把8歲孩子的衝突定位為霸凌，這傷害到所有...

下周起與區域藍委一對一會談 鄭麗文：愛談什麼都可以

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周將與區域藍委一對一會談。鄭麗文今說，會談主要是了解各方政治問題，包括...

在野擋軍費…賴總統質疑要見習近平有條件 鄭麗文籲承認九二共識

國民黨主席鄭麗文拋盼明年上半年赴中「鄭習會」，賴清德總統接受媒體專訪，指擋國防預算、國安法案要社會如何相信鄭習會見面沒前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。