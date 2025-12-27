下周起與區域藍委一對一會談 鄭麗文：愛談什麼都可以
國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周將與區域藍委一對一會談。鄭麗文今說，會談主要是了解各方政治問題，包括國會、地方經營甚至大選看法等等，並強調愛談什麼都可以，畢竟跟大家都是戰友。
鄭麗文今出席黨員Reset拓點計畫，會前受訪被問及下周與藍委會談，她說自己本身也擔任立委出身，尤其在野立委非常辛苦，分秒備戰，過去這一年多，國民黨團戰功彪炳。除感謝他們外，當然也跟區域立委一一會面，沒有任何談話的這個限制，愛談什麼都可以，畢竟跟大家都是戰友了。
鄭麗文說，會談主要是了解各方政治問題，包括大家國會或是地方經營的問題、甚至對大選看法等等。之前跟所有不分區委員便當會，也是全方位的交流，前兩天大家所看到的藍白共同推出的「台灣未來帳戶」，也在餐會當中跟大家廣泛的交換意見，這次也是例行的，未來希望立委一直跟黨中央能夠有密切的、暢通的交流。
