在野擋軍費…賴總統質疑要見習近平有條件 鄭麗文籲承認九二共識

國民黨主席鄭麗文拋盼明年上半年赴中「鄭習會」，賴清德總統接受媒體專訪，指擋國防預算、國安法案要社會如何相信鄭習會見面沒前提條件？國民黨主席鄭麗文回應，兩岸交流對談答案是九二共識、反對台獨，賴總統別假裝不知道也別帶風向，雖然裝睡的人叫不醒，但她還是很有耐心給賴總統不斷上課，畢竟讓賴總統聽懂對區域和平，乃至國家和平都至關重要。

鄭麗文說，不管賴總統是真心或假意，要邀請習近平吃晚餐或喝珍奶，其實真正關鍵的兩岸交流對談、唯一政治基礎答案就是「九二共識，反對台獨」；所以這不是秘密，也沒那麼艱澀難懂，甚至有馬英九8年執政的示範，其實賴總統不需要假裝不知道，賴總統願意承認九二共識、下架台獨黨綱，相信跟習近平見面，也是可以期待的。

鄭麗文說，盼賴總統不要惡意帶風向，難道接受美國軍購預算也是跟美方交換條件嗎？還是根本連對方交換條件的資格都沒有，只是一味的倒貼，希望換來賴總統能夠出訪過境紐約嗎？她認為國家對等尊嚴、人民福祉利益，是不能夠輕易拿出來當交換籌碼的，強調見習近平沒有任何前提、條件，只有九二共識、反對台獨。

媒體追問雙方幕僚是否有對接？鄭麗文表示，副主席張榮恭、蕭旭岑負責兩岸事務的交流，到對岸訪問，跟國台辦主任公開的會談，大家都看到了。就是不斷堆砌善意，累積互信，在剛剛說的政治基礎上，希望能緩和兩岸兵凶戰危氛圍，起碼國共之間的交流跟對話，讓大家重新燃起對和平的信心，國民黨就是表達誠意。

至於賴總統受訪也稱在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。鄭麗文回應，今天始作俑者是賴總統、帶頭毀憲的是賴總統、造成憲政僵局的是賴總統，不需要再顧左右而言他，甩鍋沒有意義。

鄭麗文指出，問題出在賴總統身上，之前陳水扁、蔡英文也當了8年總統。為什麼蔡英文8年沒有被彈劾呢？為什麼賴總統第二年都還沒有做滿，就要被彈劾呢？賴總統應學會反省自己，一切問題癥結都來自於藐視憲法、藐視民主政治運作的最基本ABC道理。