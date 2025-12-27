聽新聞
影／賴總統質疑鄭習會有條件 鄭麗文籲接受九二共識：有春暖花開可能
國民黨主席鄭麗文今天出席在中央黨部舉行的「黨員Reset拓點計畫」。鄭麗文日前接受廣播專訪時坦言，若中國邀請，她個人期待訪中並與習近平見面。對此賴清德總統接受專訪時質疑，藍白4度封殺1.25兆國防特別預算，要社會如何相信「鄭習會」沒有條件？
鄭麗文今天受訪時表示，國家的對等尊嚴、人民的福祉利益是不能輕易拿來作為交換籌碼的，兩岸交流對於區域和平乃至國家安全都至關重要。要賴總統不要以小人之心度君子之腹，並反問國防特別預算「是跟美方有交換條件嗎？還是跟對方交換條件的資格都沒有，只是一昧的倒貼而已，是希望換來個人出訪能過境紐約？」。
鄭麗文表只要賴清德接受九二共識、下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開的可能。
