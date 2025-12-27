快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

電視專訪轟「在野黨有違常理」 賴總統：擁抱習近平卻要彈劾民選總統

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

賴清德總統日前接受三立電視台「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，根據三立新聞網報導，賴清德在專訪中表示，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，他認為社會自有公道。

⭐2025總回顧

賴總統指出，在野黨言必稱支持中央政府總預算，可以不願意付委，言必稱支持國防預算，但也不願意付委，不但有違常理且讓人覺得很難理解。

賴總統說，大法官釋字第499號提到，民主政治少數服從多數，但多數要尊重少數，在野黨不斷強調少數要尊重多數，但忘了多數要尊重少數。不能不讓委員會開會，預算不進入討論，而是要讓少數人可以開會、去提案、去討論，可以參與表決，但在野黨都不願意。

賴總統表示，他以前在立法院待了12年，多數時間都擔任黨團幹部，當時立法院長是王金平，王金平是國民黨籍的，但就是照憲政程序來，不可能像現在隨隨便便逕付二讀，因為立法院是委員會中心主義。

賴總統指出，這1、2年有太多爭議性法案，國民黨強行逕付二讀，並沒有經過委員會審查，違反民主程序。軍購案、總預算連審查都不願意審查，不符合民主精神。他希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序選舉上競爭，讓人民決定，明年選舉就要來了，2028總統選舉也有人在討論了，如果認為民進黨沒道理那可以訴諸民意，而不是用立法院多數，用議事程序杯葛。

賴總統說，以前在立法院沒有這樣情況，王金平主持朝野協商時，立法和行政的權責是分很清楚的，且委員會審查時若是沒有共同意見，對於爭議性法案，王金平會召集不只一次的朝野協商，有時甚至不厭其煩討論了幾個會期，反觀現在國民黨和民眾黨組成的在野黨聯盟，令人費解。

立法院 王金平 賴清德 國民黨 習近平 彈劾案

延伸閱讀

談鄭習會 連勝武：兩黨領導人能見到一定是好事

獨／鄭麗文下周起約單獨談話 區域藍委：昨又拋晤習近平 談也無濟於事

影／鄭麗文透露有意赴陸見習近平 柯志恩：兩岸展開對話未必是壞事

何時訪陸？鄭麗文1原因盼明年上半年 坦言與習近平見面才會去

相關新聞

電視專訪轟「在野黨有違常理」 賴總統：擁抱習近平卻要彈劾民選總統

賴清德總統日前接受三立電視台「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，根據三立新聞網報導，賴清德在專訪中表示，在野黨令人費解，...

先前沸沸揚揚今定調衝突非霸凌！賴瑞隆兒子事件雙方家長共同發聲明

立委賴瑞隆8歲兒子日前疑涉對同學霸凌案，雙方家長今天共擬聲明，認定是一起孩子的衝突事件，而非霸凌案件，賴表示，已與女童家...

獨／鄭麗文下周起約單獨談話 區域藍委：昨又拋晤習近平 談也無濟於事

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周開始將啟動與區域藍委一對一會談。有區域藍委表示，鄭麗文在競選黨主席過...

國民黨中央委員選舉 鄭麗文花8分鐘圈票還險些塞不進票箱

中國國民黨今天舉行第22屆中央委員選舉，具有中央委員選舉投票權的黨代表，每人可圈選95人，共有212名黨代表參加選舉，應...

鄭麗文完成國民黨中央委員選舉投票 高身形擠圈票處顯吃力

國民黨中央委員選舉今日投票，國民黨主席鄭麗文下午1時15分左右抵達台北市議會，在選務人員的引導下，完成投票。

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的8歲兒子，日前涉及校園衝突事件。賴瑞隆今天表示，他已經和女童家人在12月20日依學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。