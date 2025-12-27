快訊

鄭麗文完成國民黨中央委員選舉投票 高身形擠圈票處顯吃力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨中央委員選舉今日投票，國民黨主席鄭麗文下午1時15分左右抵達台北市議會，在選務人員的引導下，完成投票。記者屈彥辰／攝影
國民黨中央委員選舉今日投票，國民黨主席鄭麗文下午1時15分左右抵達台北市議會，在選務人員的引導下，完成投票。

國民黨中央委員選舉今日投票，國民黨主席鄭麗文下午1時15分左右抵達台北市議會，在選務人員的引導下，完成投票。

國民黨今日舉行中央委員選舉，並進行投開票。鄭麗文約於下午1時15分左右抵達台北市議會，她一到現場，現場立刻響起「主席好」的問候聲。

有選務人員引導鄭麗文至台北市中央委員選舉投票所，完成領票程序後，即進入圈票處開始圈選。鄭麗文身高約178公分，其高大的身形在圈票處內左支右絀，一度不慎弄掉選票，她趕忙蹲下撿起，繼續圈選。

鄭麗文完成圈選後，在票匭前稍作停留供現場媒體拍攝，接著於現場選務人員以及媒體的注視下，投選票入票匭，大步離開。

現場選務人員透露，台北市在下午1時40分左右，投票率為76%，盼能在投票結束時破8成。台北市登記共212位候選人，預計選出190人。

有趣的是，現場有中央委員候選人急忙致電給支持者催票，甚至還說「你要出來投啦！」

國民黨中央委員選舉今日投票，國民黨主席鄭麗文下午1時15分左右抵達台北市議會進行投票。鄭麗文身高約178公分，在圈票處內顯得移動困難。記者屈彥辰／攝影
國民黨中央委員選舉今日投票，國民黨主席鄭麗文下午1時15分左右抵達台北市議會進行投票。鄭麗文身高約178公分，在圈票處內顯得移動困難。

