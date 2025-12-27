先前沸沸揚揚今定調衝突非霸凌！賴瑞隆兒子事件雙方家長共同發聲明

立委賴瑞隆8歲兒子日前疑涉對同學霸凌案，雙方家長今天共擬聲明，認定是一起孩子的衝突事件，而非霸凌案件，賴表示，已與女童家人依學校法定機制完成溝通並釐清事實，籲媒體與大眾勿標籤化孩子。

賴瑞隆表示，這起校園事件已依規定於26日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。雙方家長也達三項共識，第1、本衝突事件非霸凌案；第2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子；第3、媒體諸多報導並非事實，盼以更審慎、負責的態度看待校園事件。

共同聲明指出，近期這起校園事件已依學校既有機制妥善處理，孩子與家長也充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突，並非媒體描述的霸凌案件。令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。

請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，「避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任」。

聲明表達期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。