鄭麗君：觀光研訓院12月29日成立籌備處 拚明年7月掛牌

行政院副院長鄭麗君26日再度召開「行政院觀光產業振興諮詢會議」，他指出，今年截至11月，國際旅客總計762.4萬人次入境，雖未達到原定目標，但已較去（2024）年同期成長9.64%。至於在國旅方面，今年上半年國旅總旅次、旅遊總支出皆持續成長，並呼籲目前政府對於平日國旅有提供相關補助，期盼產業界共同響應加碼，帶動國人在平日進行國內旅遊；此外，對於觀光研訓院也將在12月29日成立籌備處，期能於明年7月前正式掛牌成立。

鄭麗君指出，此會議自今年1月成立以來，始終秉持「部會合作、產業對話、專家參與」的精神，建立溝通合作橋梁。召開會議不只是研討規劃，更要解決問題，因此各位委員提出的各項建言，包括旅宿業面臨的缺工問題、景點及服務品質、國際競爭力提升等，她皆請各部會要提出積極回應、再次提醒各主管機關積極落實。

鄭麗君說明，今年1月至11月，國際旅客總計762.4萬人次入境，雖未達到原定目標，但已較去（113）年同期成長9.64%，其中日本相較去年提前一個月突破百萬人次，菲律賓在11月也已超越疫前再創新高，不論是東北亞、東南亞、紐澳、歐美等各來源國旅客均有成長，但仍要持續努力朝既定目標加強。在國旅方面，今年上半年國旅總旅次、旅遊總支出皆持續成長，感謝觀光產業界、各部會及各地方政府共同合作，在面臨兩岸情勢與各項國際挑戰下，仍持續打造臺灣觀光品牌。

鄭麗君指出，交通部觀光署研擬各項計畫，希望朝向「永續觀光」的總目標，落實「觀光主流化」，透過跨部會整合與合作，從「體驗深化」與「價值升級」兩大核心出發，推動包括生態旅遊、文化觀光、休閒旅遊、會展、演唱會經濟等，提升臺灣觀光體質；同時也推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」兩大旗艦計畫，皆為4年期計畫，行政院會全力支持，優化觀光環境並找出臺灣特色，向國際說故事；此外，還有正在研議中，以山海縱橫軸線串聯國家級觀光體驗的「臺灣大縱走」計畫。

鄭麗君也指出，「財團法人臺灣觀光研訓院」將在明年成立，與產業界共同協力，強化國際行銷、觀光政策調研、人才培育認證等。鄭副院長強調，觀光是可以讓臺灣共好、讓世界看到臺灣的重要途徑，也是一個幸福產業，可以擴大內需、振興地方經濟，期盼各部會通力合作，除了吸引遊客之外，中長期目標更希望打造臺灣成為一個具備永續管理、友善環境與多元體驗旅遊的好所在。

隨後，鄭麗君聽取「國旅市場分析及國旅促進策略」報告後表示，有關委員關切的取締非法旅宿問題，除了以跨機關、中央地方聯合稽查及與稅務單位勾稽以強化稽查之外，由於非法旅宿的行銷交易也涉及相關平臺，請一併納入數位發展部及國家通訊傳播委員會，在既有法規基礎上檢討如何強化課予平臺責任。此外，在合法旅宿認證方面，請觀光署以獎勵補助與政府推廣相互搭配，而觀光署設置之「優宿專區」也提供民眾更透明的資訊，增加消費選擇，未來除持續推廣之外，也可思考與大型平臺合作，讓國人更容易善用資訊。

鄭麗君指出，國旅市場已有成長趨勢，請觀光署在提升量能的同時，也要注重提升品質，並請各部會積極以「觀光主流化」的精神參與，讓臺灣觀光景點多元化、特色化，結合便捷交通及優質旅宿，增加各旅遊目的地的多元體驗。在「觀光主流化」的各部會合作過程中，也請交通部主動邀集公協會參與，以落實多元目的旅遊，提升觀光附加價值，增加國人對國旅的認同，擴大內需。

鄭麗君也提到，近年來在大型活動期間常見哄抬房價情形，請觀光署結合地方政府加強管理，以維護旅客權益，避免產生一次性觀感，影響後續重返旅遊的意願，維繫旅宿產業穩定發展環境。此外，鄭副院長說，目前政府對於平日國旅有提供相關補助，她也期盼產業界共同響應加碼，帶動國人在平日進行國內旅遊，體驗不同於假日旅遊的高CP值。

有關「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN臺灣計畫」推動情形報告，鄭麗君表示，期盼透過本計畫在國際展現臺灣的生態多樣性與文化多樣性；而在規劃、推動及行銷上，需要跨部會的力量，將臺灣的歷史人文、生態地景、海岸觀光、美食等故事串聯呈現，相關敘事應從國內逐步推展至國際，可以結合文博會或國際旅展等大型展會平臺，持續透過策展呈現「北回」、「南灣」的內涵與特色，策展過程中也可跨域邀集觀光產業界、文化界、在地藝文團等各領域參與，共同豐富故事內容。

鄭麗君指出，本計畫規劃「嘉義」、「澎湖、南灣」、「花蓮、玉里」等三部曲須優先推動，並在118年完成整體工作，形塑觀光地標軸線。其中「南灣」因涉及許多縣市，請觀光署建立與地方政府持續溝通的機制，讓地方政府也能提案，適時納入、修訂計畫內容，讓軸線上的主要縣市都能參與，進一步擴展至中臺灣，擴大宣傳。此外，除既有硬體經費之外，也有必要強化軟體配套，請觀光署研議編列相關預算，協助產業界規劃行程，透過遊程串聯、參與本計畫，並與地方政府長期合作推動。

針對「財團法人臺灣觀光研訓院」籌備情形報告，鄭麗君指出，成立臺灣觀光研訓院是賴清德總統「國家希望工程」的重要承諾之一，院長卓榮泰也非常支持，並將臺灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規劃，在國際上形塑國家觀光品牌，同時由內而外健全化觀光產業生態圈，協助產業界作為強化人才培育與產業策進相關功能的後盾。期盼未來臺灣觀光研訓院可作為政府、產業與地方公私協力的重要平臺，並在該平臺上充分合作，這也是以法人成立臺灣觀光研訓院的重要原因之一。

鄭麗君請觀光署審慎規劃組織架構及財務策略，讓臺灣觀光研訓院能永續發展，成為未來振興臺灣觀光的重要法人。由於臺灣觀光研訓院將於下週一（12月29日）成立籌備處，訂定各種人事規章、進行空間規劃，鄭麗君也請觀光署在籌備到掛牌期間，邀請產業界深入溝通，就未來詳細業務規劃提供相關建議，期能於明年7月前正式掛牌成立，回應國人的殷殷期盼。