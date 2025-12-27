快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人共同認定孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

談鄭習會 連勝武：兩黨領導人能見到一定是好事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
KMT Studio召集人連勝武。圖／聯合報資料照
KMT Studio召集人連勝武。圖／聯合報資料照

國民黨主席鄭麗文昨日傍晚接受廣播專訪首度指出，希望訪陸時間點為明年上半年，也拋出與中共總書記習近平見面的期望。今為國民黨中央委員選舉，KMT Studio召集人連勝武受訪表示，兩黨領導人能見到一定是好事。

⭐2025總回顧

國民黨中央委員投票今日登場，連勝武為前副主席連勝文之弟。他首度參與選舉成為候選人，他一早就到投票所投票，他說今天投票有很多第一次，他第一次自己當候選人，第一次蓋這麼長的選票，蓋了95票，蓋滿滿。

連勝武感謝連勝文帶著他拜訪、拉票，給他指點，也感謝中常委等前輩幫忙，很多貴人，包含他父親（指連戰）的朋友與長輩，私下也會告訴他一些內容，很感謝大家。他不覺得有家族接棒的意味，他說這次純粹是這麼多年自己四處跑，聽了很多也認識很多朋友，看了很多人後，認為這時候是個時間能回來貢獻國家及黨。

鄭麗文昨日傍晚接受廣播專訪首度指出，希望訪陸時間點為明年上半年，因為下半年要集中精神選舉，但前提是大陸要不要邀請她；主持人詢問，這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文說，「如果我要去的話」。

連勝武談到鄭麗文提會面習近平一事，他說，兩黨領導人能見到一定是好事，兩岸現在最需要的是溝通交流，用嘴巴講總比用砲彈打好，他對鄭習會樂觀其成，跟對岸朋友、領導，理性坐下溝通，看兩邊未來怎麼持續走下去。

連勝武 鄭麗文 投票

延伸閱讀

獨／鄭麗文下周起約單獨談話 區域藍委：昨又拋晤習近平 談也無濟於事

影／鄭麗文透露有意赴陸見習近平 柯志恩：兩岸展開對話未必是壞事

為了藍白合！竹市長選舉 國民黨禮讓高虹安

政院推全面納管立委、公務員赴陸 鄭麗文批：嚴重違憲

相關新聞

獨／鄭麗文下周起約單獨談話 區域藍委：昨又拋晤習近平 談也無濟於事

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周開始將啟動與區域藍委一對一會談。有區域藍委表示，鄭麗文在競選黨主席過...

影／鄭麗文透露有意赴陸見習近平 柯志恩：兩岸展開對話未必是壞事

國民黨今天舉辦中央委員改選投票，高雄市黨部主委、立委柯志恩上午10時前往市黨部投開票所，被問主席鄭麗文明年有意訪陸...

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨若禮讓國民黨選總統

國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨昨宣布禮讓現任新竹市長高虹安，何志勇今受訪時重申參選立場不變，同時強調...

賴瑞隆與女童家人共同認定 子衝突事件非霸凌案

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的8歲兒子，日前涉及校園衝突事件。賴瑞隆今天表示，他已經和女童家人在12月20日依學...

談鄭習會 連勝武：兩黨領導人能見到一定是好事

國民黨主席鄭麗文昨日傍晚接受廣播專訪首度指出，希望訪陸時間點為明年上半年，也拋出與中共總書記習近平見面的期望。今為國民黨...

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

國民黨前投管理會主委劉泰英在「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」新書中，指當年某財團拿出3億美元給「台灣之子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。