談鄭習會 連勝武：兩黨領導人能見到一定是好事

國民黨主席鄭麗文昨日傍晚接受廣播專訪首度指出，希望訪陸時間點為明年上半年，也拋出與中共總書記習近平見面的期望。今為國民黨中央委員選舉，KMT Studio召集人連勝武受訪表示，兩黨領導人能見到一定是好事。

國民黨中央委員投票今日登場，連勝武為前副主席連勝文之弟。他首度參與選舉成為候選人，他一早就到投票所投票，他說今天投票有很多第一次，他第一次自己當候選人，第一次蓋這麼長的選票，蓋了95票，蓋滿滿。

連勝武感謝連勝文帶著他拜訪、拉票，給他指點，也感謝中常委等前輩幫忙，很多貴人，包含他父親（指連戰）的朋友與長輩，私下也會告訴他一些內容，很感謝大家。他不覺得有家族接棒的意味，他說這次純粹是這麼多年自己四處跑，聽了很多也認識很多朋友，看了很多人後，認為這時候是個時間能回來貢獻國家及黨。

鄭麗文昨日傍晚接受廣播專訪首度指出，希望訪陸時間點為明年上半年，因為下半年要集中精神選舉，但前提是大陸要不要邀請她；主持人詢問，這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文說，「如果我要去的話」。

連勝武談到鄭麗文提會面習近平一事，他說，兩黨領導人能見到一定是好事，兩岸現在最需要的是溝通交流，用嘴巴講總比用砲彈打好，他對鄭習會樂觀其成，跟對岸朋友、領導，理性坐下溝通，看兩邊未來怎麼持續走下去。