賴瑞隆與女童家人共同認定 子衝突事件非霸凌案
民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的8歲兒子，日前涉及校園衝突事件。賴瑞隆今天表示，他已經和女童家人在12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。
⭐2025總回顧
賴瑞隆指出，經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：一、本衝突事件非霸凌案。二、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。三、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。
雙方家長共擬聲明指出，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實，這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件；令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害，真誠呼籲停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。
共擬聲明表示，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是共同的責任。誠摯期盼媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言