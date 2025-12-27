賴瑞隆與女童家人共同認定 子衝突事件非霸凌案

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的8歲兒子，日前涉及校園衝突事件。賴瑞隆今天表示，他已經和女童家人在12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。

賴瑞隆指出，經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：一、本衝突事件非霸凌案。二、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。三、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

雙方家長共擬聲明指出，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實，這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件；令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害，真誠呼籲停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

共擬聲明表示，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是共同的責任。誠摯期盼媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

