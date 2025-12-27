獨／鄭麗文下周起約單獨談話 區域藍委：昨又拋晤習近平 談也無濟於事

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周開始將啟動與區域藍委一對一會談。有區域藍委表示，鄭麗文在競選黨主席過程中比較靠黃復興，現在當家了，當然要聽聽大家的聲音。也有藍委說，「晚聊總比不聊好」，但看到鄭麗文昨日拋出會晤中共總書記習近平的想法，作為區域立委鞏固基層比較實在。

鄭麗文在18日先與國民黨不分區立委集體午餐便當會，除就當時的立院議事攻防交換意見，更主動釋出與民眾黨共推「台灣未來帳戶」政策想法。有別於邀不分區藍委集體交換意見，有藍委透露，鄭麗文從下周起將開始邀區域藍委對話，而且是一對一的討論。

有藍委表示，鄭麗文在競選黨主席期間，主要是靠黃復興的支持，但現在當家擔任主席，有必要聽聽更多元的聲音；而區域藍委就是選民一票票選出來的，當然更清楚一般選民心中真實的想法。

這名藍委說，畢竟國民黨現在在立院還是脆弱多數，且很多選舉是單一席次的競爭，不但要面對民進黨，還有民眾黨的挑戰；所以他會建議鄭麗文，不論是發言還是議題，都必須經過深思熟慮，盤點清楚，不要一下就踩到底，讓要參選的同志沒有下台階。

另有藍委對鄭麗文邀一對一會面樂觀看待，認為這才能真正的溝通，避免一群人盍各言爾志。這名藍委說，他也會建議黨中央要針對重大議題做滾動式民調，不能立院在朝野攻防時，大家還瞎子摸象。

也有藍委說，鄭麗文主席就任快兩個月，現在找區域立委，應是禮貌性的交流，不太可能觸及深刻敏感的建言，但「晚聊總比不聊好」。

該藍委也悲觀地說，其實從黨中央的人事佈局爭議，以及鄭麗文昨天接受專訪談到會晤習近平，鄭麗文的黨務重點一清二楚，說什麼恐怕也無濟於事。他自己作為區域立委，好好鞏固基層比較實在。