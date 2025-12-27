影／鄭麗文透露有意赴陸見習近平 柯志恩：兩岸展開對話未必是壞事

國民黨今天舉辦中央委員改選投票，高雄市黨部主委、立委柯志恩上午10時前往市黨部投開票所，被問主席鄭麗文明年有意訪陸，與中共總書記習近平會面，對此，柯志恩表示，兩岸關係陷入停滯，展開對話未必是壞事，她也呼籲不要動輒把所有與中國的交流視為抹紅或滲透，對和平沒有幫助。

鄭麗文昨接受專訪，透露明年上半年有意訪問中國大陸，前提是對岸願意邀請與中共總書記習近平見面，並以「主席對主席層級」會面才會成行。

柯志恩強調，這需要用更冷靜的角度看待，因為當前兩岸關係確實陷入停滯，若能在對等、尊嚴、平等互惠的前提下展開對話，對區域和平與台灣安全未必是壞事。

柯志恩也說，不要動輒把所有與中國的交流視為抹紅或滲透的前奏，這樣的氛圍對和平沒有幫助，她相信鄭主席具備足夠的智慧，能在維護台灣利益的前提下，為兩岸關係尋找更多降低風險，為台灣創造更大的和平。

對政院拍板管制立委、公務員赴陸需經許可，柯志恩說，立法委員是民選公職人員，但依法並不算公務人員體系，如果不清楚區分身分，都是劍指赴陸交流的藍營立委而來。

柯志恩批評，民進黨就是明顯雙標，以目前所揭露的多起共諜案件，多發生在民進黨執政期間、民進黨黨內，涉案人很多都不是公務人員，她認為用管制赴陸來處理國安問題，純粹就是要全面禁止與陸交流，民進黨一邊高舉國安大旗，一邊卻對自身陣營的漏洞輕輕放下，完全就是兩套標準，這樣的作法很難說服社會。

關於社維法新增散布仇恨言論開罰3萬，遭質疑重回戒嚴，柯志恩回應，仇恨言論本來就不應該在社會中被散布，這一點沒有爭議，什麼是仇恨言論？標準由誰界定？她抨擊民進黨一直都是雙重標準，過去內政部長劉世芳曾公開以「台灣國的主人」形容賴清德總統，這種說法算不算涉分裂國家、仇恨言論？

柯志恩說，仇恨言論被納入法律規範並祭出高額罰則，事前就必須先取得更多的社會共識，而不是只用行政決定就匆促上路。