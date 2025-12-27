快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨確定新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，前立委陳學聖則質疑，民眾黨主席黃國昌是否應棄選新北市長，反正民調顯示台北市副市長李四川大幅領先。圖／聯合報系資料照片
國民黨前發言人何志勇日前已表態參選新竹市長，不過國民黨卻已定調禮讓新竹市長高虹安；對比藍營禮讓，民眾黨主席黃國昌則展現參選新北市長的強烈企圖，今舉辦新北願景活動。前立委陳學聖則質疑，黨高層省掉內參民調或有問題，既然國民黨可禮讓高虹安，黃國昌是否應棄選新北市長，反正民調顯示台北市副市長李四川大幅領先。

⭐2025總回顧

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨證實，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。相對於國民黨的善意，黃國昌參選新北市長仍動作不斷，今下午於新北舉辦「為新北應援 X Do the Best」活動，提出個人對新北的願景，甚至還對部分藍委發出邀請函。

藍營禮讓對比黃國昌積極爭取，陳學聖就在臉書貼文質疑，國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖表示，首先，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？

陳學聖表示，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現台北市副市長李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？

陳學聖指出，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，都藍白有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持謝龍介，這不是大圓滿嗎？

陳學聖質疑，結果現新竹市，什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，再說一次，這算什麽「藍白合」？

國民黨 高虹安 陳學聖

相關新聞

不滿竹市禮讓高虹安連民調都省 陳學聖嗆：哪門子的藍白合

國民黨前發言人何志勇日前已表態參選新竹市長，不過國民黨卻已定調禮讓新竹市長高虹安；對比藍營禮讓，民眾黨主席黃國昌則展現參...

江、楊搶接班 盧秀燕不表態台中藍營初選成高壓鍋

國民黨台中市長黨內初選，在歲末年終悄然升溫，逐漸成為牽動中台灣政治板塊的關鍵戰場。立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔形成「二搶一」態勢，表面上是兩名資深民代的良性競逐，實際上卻是一場圍繞市長盧秀燕高民調光環、地方派系動向與黨內世代接班的深層角力。隨著競爭白熱化，盧秀燕刻意維持「中立姿態」，反而成為初選中最受關注、也最難以解讀的政治變數。

「毀憲濫權、毫無悔意」 尹錫悅起訴書 照出了賴總統的臉

南韓特別檢察組26日在首爾中央地方法院就前總統尹錫悅內亂案進行結辯，以妨礙公務、拒捕、濫權等罪名求處10年有期徒刑，檢方嚴詞批評尹錫悅「自私自利的犯行」不僅損害憲法與法治，且過程中毫無悔意，辜負了國民的信任。檢方批評尹錫悅的話句句都讓人充滿了濃濃的既視感，台韓領導人根本就是在照鏡子，網友更說，就司法獨立上，韓國這次真的贏了台灣。

青年基本法三讀 納18歲公民權

在朝野黨團均支持下，立法院昨天三讀通過青年基本法，明定青年定義為十八歲以上、三十五歲以下國民，並將十八歲公民權入法，並規...

蔣萬安明赴雙城論壇 訴求兩岸對話

台北上海雙城論壇明天登場，台北副市長林奕華率領的市府主團約一二○多人，今將陸續抵達上海。主論壇選在上海北外灘的世界會客廳...

鄭麗文盼明年訪大陸 習邀請才會去

國民黨主席鄭麗文上任後，何時訪問中國大陸受外界關注。鄭麗文昨日傍晚接受廣播專訪首度指出，希望訪陸時間點為明年上半年，因為...

