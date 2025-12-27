聽新聞
青年基本法三讀 納18歲公民權

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

在朝野黨團均支持下，立法院昨天三讀通過青年基本法，明定青年定義為十八歲以上、三十五歲以下國民，並將十八歲公民權入法，並規定中央政府應設置「青年發展基金」一百億元，於基本法施行後分五年編列預算。

青年基本法三讀通過後，賴清德總統於臉書發文表示，推動國家進步與人權保障，一直是執政團隊的志業與任務。感謝所有青年團體的努力與支持，在行政院審慎推動與朝野黨團的合作下，讓台灣趕上國際趨勢，落實對青年的承諾，確保世代正義與公民權益的保障。

根據三讀條文明定，基本法所稱青年為十八歲以上、三十五歲以下國民，並且政府應保障年滿十八歲青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於基本法施行日起二年內完備相關法制。

不過朝野對於是否設立青年發展基金仍意見不同，國民黨、民眾黨團表決通過再修正動議，規定中央應設置「青年發展基金」一百億元，於本法施行後分五年編列預算，並設立青年發展基金管理會，設置委員十三人至十五人管理基金運作。

三讀條文也明定，政府應訂定青年就業、青年創新及創業、青年生育、青年運動等政策，中央主管機關每四年擬訂青年政策白皮書，報請行政院核定，作為青年相關政策施政依據。另外，行政院每四年召開全國青年會議，廣納各界意見，研議全國青年發展事務。

民進黨立委林宜瑾批評，藍白兩黨聯手突襲硬設一百億元基金，違反財政紀律法中，立法機關不得修法增加經費的規定，在野黨分明是慷國家之慨、拿國家錢亂花。

國民黨立委葛如鈞強調，政策不能只靠各部會編列年度預算，否則將導致資源零散，且依預算法規定，特種基金本就可以透過立法設置與管理，因此基本法明定「應」設立青年發展基金，不僅合法，且具有政策與財政雙重正當性。

