蔣萬安明赴雙城論壇 訴求兩岸對話

台北上海雙城論壇明天登場，台北副市長林奕華率領的市府主團約一二○多人，今將陸續抵達上海。主論壇選在上海北外灘的世界會客廳，前總統馬英九二○二三年訪問中國大陸時，也曾在此與中共上海市委書記陳吉寧會面，討論兩岸關係。

賴清德主政下兩岸氣氛嚴峻，蔣萬安原規畫廿七、廿八日赴上海二日，因一二一九隨機殺人事件將行程縮減為半天，僅出席明上午的主論壇，其他行程由林奕華出席。

蔣萬安前年赴上海出席雙城論壇，喊「雙城好、兩岸好」，今年行程「快閃」，但在廿八日主論壇的致詞仍受關注。

蔣萬安會在世界會客廳會晤上海市長龔正，交換禮物，主論壇結束後，蔣萬安會到分論壇和兩岸局處致意，隨即返回台北。據了解，今年兩岸論述可能政治色彩不會過於鮮明，仍不脫兩岸應更多對話。蔣萬安的智囊團因慎重，直到昨晚未定稿。

至於市府主團今天上午抵達上海，林奕華率團搭上海機捷，也就是市域機場聯絡線至市區，參訪梅賽德斯-賓士文化中心、中山醫院，晚間水岸漫步，參訪徐匯濱江西岸夢中心；廿八日與上海台商座談交流。林奕華率團參訪中山醫院元醫療模擬實驗室，包括ＡＩ、遠距醫療；也參觀上海動物園小貓熊家園，探視即將到台北市立動物生活園的上海小貓熊；另外，台北市立動物園的黑腳企鵝也將赴上海「交流」，主團先參觀將來的生活環境。

二○二五台北上海雙城論壇明天在上海登場，多名上海涉台學者指，在當前兩岸關係氛圍下，論壇能如期舉辦並不容易，具特殊意義。同時，論壇持續以民生與城市治理為切入點，為兩岸交流提供相對穩定的平台。

上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元表示，雙城論壇已不僅限於城市交流本身的意義，也在一定程度上對兩岸關係發揮穩定作用。希望透過這個論壇，能給兩岸傳遞更多維持和平發展的訊息，並透過由「分享」走向「共享」、再到「協作」的機制，在當前兩岸互動困境中，提供持續推動兩岸關係發展的交流合作範例。從交流合作到彼此互信的建構，相關經驗為兩岸關係發展與穩定注入新活力，隨著交流累積，兩岸城市合作仍有發展空間。