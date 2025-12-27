聽新聞
鄭麗文盼明年訪大陸 習邀請才會去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，何時訪問中國大陸受外界關注。鄭麗文昨日傍晚接受廣播專訪首度指出，希望訪陸時間點為明年上半年，因為下半年要集中精神選舉，但前提是大陸要不要邀請她；主持人詢問，這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文說，「如果我要去的話」。

鄭麗文被問及出訪中國大陸的時間點，是否可能在明年上半年？鄭麗文說，她個人是這樣期待，下半年要集中精神選舉，可能無法做安排，至於去不去要看大陸要不要邀請她。

主持人追問，「這趟就是跟習近平有見面的安排？」鄭麗文說，「如果我要去的話」。主持人再問，「如果沒有這樣子的安排就不會去？」鄭回應：「是的。」主持人再次確認，「如果明年上半年有到中國大陸訪問，就是跟習近平主席有見面的安排，如果沒有就不會去？」鄭回應：「是的。如果對方有這樣的邀請。」主持人又問，「是主席對主席的層級？」鄭連回數次「是的」。

對於有名嘴建議「鄭習會」適合在明年三二九青年節舉行，鄭麗文說，自己沒有去過廣東黃花崗，這建議也不錯，各種時間的建議都有，她完全開放。

主持人追問，訪問中國大陸同時，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文說，她會去美國，時間同樣希望在明年上半年，不只是美國在台協會（ＡＩＴ），來自各界的邀請都有，包括美國智庫、大學、僑界等。

