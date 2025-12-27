聽新聞
社維法修正草案…散布仇恨言論 最高罰3萬

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

賴清德總統今年初推出防堵中國大陸的「賴十七條」因應策略後，政院近期陸續推動相關法案，行政院會昨日通過「社會秩序維護法」部分條文修正草案，對於在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處三天以下拘留或三萬元以下罰鍰，而透過網路散布則可要求網路相關業者限制甚至中止服務。

政務委員林明昕說，國安十七策略相關修法至此只剩軍事審判法規研議中，其他都已送立院審議。

社會秩序維護法修正草案指出，對於在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，以旗幟、標語、圖像、服飾、影音或其他物品，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，將處三天以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

草案同時新增，以網路公開倡議、宣傳、散布或播送上述言論，足以影響公共秩序者，內政部經會商相關機關後，得令網路平台、網路內容提供者或網路服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

