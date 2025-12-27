停砍年金法案副署 李來希：依新法打官司有贏面

賴總統昨正式公布立法院三讀通過的停砍年金法案，不過閣揆卓榮泰宣布「副署不執行」，並且提出聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲，行政院應該要依法行事，否則退休公教人員將不排除上街頭抗爭或提告政府違法。全國公務人員協會前理事長李來希表示，明年一月起若繼續砍年金，退休公務員就可依據新法提出行政訴訟，屆時一定會贏。

李來希表示，閣揆副署就讓退休公教團體取得了法律上的請求權，明年一月起若繼續砍年金就可依據新法提出行政訴訟，一定會贏；況且，目前八位大法官當初判決年改不違憲，相同法理下，停砍年金就沒有違憲的問題。

李來希表示，政院的做法在他的預期之內，因為總統公布的法律，行政院長沒有不副署的空間，只能搞小動作去聲請釋憲。

李來希說，行政院長副署停砍年金，就讓退休公教人員取得法律的請求權，如果明年一月還繼續砍年金，等於是侵害個人財產權，退休公教人員就可以提出行政訴訟，要求主管機關依法給付，行政法院當然就要依據新修正的公教退休撫卹法做判決，退休公教一定會贏。

對於黃耀南表示不排除上街抗爭，李來希說，上街頭需要力量的集結，如果當年反年改如此大動作的抗爭，都無法讓沒血沒肉的執政者屈服，今天還有可能嗎？況且，目前社會上沒有對公教年改肅殺的氛圍，大家反倒認為民進黨執政無能，不如就依憲政、法律程序來做。

黃耀南表示，行政院先前的動作其實是扭捏作態、消極抵制立法院通過的法案。