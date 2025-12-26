電競產業缺整體政策規畫 羅廷瑋籲運動部三個月內整體報告

隨著電子競技快速發展並正式納入亞運等國際綜合性運動賽會，台灣選手參與國際電競賽事已逐漸趨於常態，相關賽事培訓、選手養成與代表隊組訓，也成為政府政策必須長期面對的重要課題。國民黨立委羅廷瑋今於立法院召開「電子競技運動之治理架構、國際參與及制度化發展」公聽會，邀集學者專家與產業界代表，針對電競治理架構、國際參與與制度化發展方向進行討論，期盼為台灣電競建立更穩定、可長期運作的政策基礎。

羅廷瑋指出，去年曾針對電子競技人才培育、選手職涯與產業發展等議題進行討論，從第一線實務聽到選手與產業的真實回饋。然而，隨著電競持續發展，若僅依賴零散、短期的政策措施，已難以回應長期且結構性的需求。電競已不再只是單一產業或階段性現象，而是結合運動、科技與國際交流的新興運動項目，必須以長期制度思維來面對。

羅廷瑋表示，從實務面觀察，電子競技同時涉及運動政策、教育推廣與產業發展等多個面向，但現行推動方式仍以個別計畫為主，在治理架構、資源整合與政策延續性上，仍有進一步制度化的必要。地方政府在實際推動相關政策時，也經常面臨缺乏明確依循架構的情形。

羅廷瑋提及，隨著國際賽事參與日益常態化，如何完善選拔、培訓與參賽制度，並確保選手權益，已成為政策設計無法迴避的關鍵課題；是否有必要透過更明確的制度設計，整合治理架構、穩定政策推動方向，包括研議制定「電子競技運動基本法」，作為跨部會協調、政策延續與整體發展的基礎法制，以及現行「運動產業發展條例」是否足以支撐電競朝向制度化、長期化發展，均有待全面檢視與討論。

弘光科技大學國際電競產業發展中心執行長黃建基表示，電子競技的發展應以長期系統性思維，建議政府完善選手、教練與裁判的專業認證，以及代表隊選拔與培訓制度，並自校園體系建立連貫的人才培育路徑，同時結合台灣硬體與數位內容優勢，推動「ACG＋電競」整合發展，建立多層次、可長期支持的人才體系，作為電競產業永續發展的基礎。

中華民國電子競技運動協會余錦亮秘書長表示，實務上電競在國際賽事參與、培訓節奏與資源支持，仍面臨制度定位不明與跨部會協調不足的問題。除亞運體系外，非綜合型國際賽事與交流活動缺乏明確窗口，培訓與補助時程也欠缺可預期性，增加第一線單位規劃與營運壓力。

鍇睿國際數位股份有限公司執行長顏宥騫提到，近年台灣成功爭取「英雄聯盟」亞太職業聯賽整合日本、越南與大洋洲賽事，成為東南亞電競賽事的重要基地，實務上仍須面對，雖然爭取到外籍選手與戰隊來台設立據點，但在簽證、居留與身分認定上仍存在諸多不確定性，影響賽事與團隊長期規劃。賽事場館與軟硬體建置投入金額龐大，目前相關補助與支持機制尚不明確，產業即便投入大量資源，仍普遍面臨營運入不敷出的壓力，期盼政府提出清楚、可預期的補助與輔導計畫，協助賽事主辦與周邊產業穩定發展。

Deep Cross Gaming 戰隊營運總監孫鼎鉉表示，若缺乏長期制度與政策推動，賽事恐隨市場條件轉移他處，進而影響電競選手人才留任與產業穩定，建議政府應把握現有國際賽事落腳台灣的契機，強化制度支持與賽事環境，避免產業與人才持續外流。

公聽會最後做出結論，請運動部針對電子競技運動未來發展，於三個月內提出整體政策評估與規劃建議書面報告；請勞動部針對電競選手的工作時間與自主訓練如何去做排定，並協助戰隊、協會釐清。