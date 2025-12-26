歷經20年奮鬥…青年基本法三讀 台少盟籲確保法律可接軌至成年

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院下午三讀青年基本法草案，民進黨團合影。記者葉信菉／攝影
立法院下午三讀青年基本法草案，民進黨團合影。記者葉信菉／攝影

立法院院會今三讀通過青年基本法，明定青年定義為18歲以上、35歲以下國民，並將18歲公民權入法，年滿18歲即具備行使選舉、罷免、創制、複決權。台少盟表示，青年政策如今有法可管，能終結過去各部會多頭馬車的狀況，但也主張，政府應再深化第二條中「其它法令就青年年齡之範圍另有規定者，從其規定。」確保法律保障可無縫銜接到成年。

三讀條文明定，中央政府辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金100億元，於本法施行後5年內分年編列預算。基金來源包含中央政府預算撥款、基金孳息、人民與事業團體捐助等，並設立青年發展基金管理會，設置委員13人至15人，管理青年發展基金。

條文也明定，政府應訂定青年就業、青年創新及創業、青年生育、青年運動等政策。中央主管機關每4年擬訂青年政策白皮書，報請行政院核定，作為青年相關政策施政依據。

台少盟晚間表示，台灣青少年團體歷經20年的奮鬥，終於迎來一套具備法制基礎、政策一致性與跨部會整合機制的母法，青年基本法的通過，象徵著正式將青年政策由「行政手段」提升至「法律位階」，確立專責單位與法源依據。

台少盟也指出，長期以來，青年議題權責分散在各部會，導致政策端與執行端脫鉤，如同多頭馬車；法制化後，不僅能強化部會間的協調溝通，更能確保青年真正成為政策規劃的主體。

但台少盟也呼籲，不應遺忘15至18歲間者，現行《兒少權法》多聚焦於保護與支持，邁向成年的關鍵階段，針對其社會參與、發展性的法律保障仍顯單薄，因此主張政府應深化第二條中「其它法令就青年年齡之範圍另有規定者，從其規定。」確保青年擁有完整且不中斷的政策銜接，避免發展需求因年齡分界而受限縮。

台少盟另表示，行政機關應建立法制化的參與機制，徹底摒棄過往大人決定、小孩配合的思維，落實青少年主流化的精神。

