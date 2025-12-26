政院推全面納管立委、公務員赴陸 鄭麗文批：嚴重違憲

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

行政院會今天拍板「兩岸人民關係條例」修法草案，將全面納管民選民代、縣市長、公務員赴陸規定。國民黨主席鄭麗文今日傍晚接受專訪批評，這是嚴重違憲，對於民選的民意代表，有哪條憲法可以限制其遷徙、人身自由？用國安理由侵犯人權，無限上綱。

行政院會今通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。立委、卸任3年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。同時，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時必須提供時間、事由、經過等資訊，由權責機關公開揭露。卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都禁止出席妨害國家尊嚴的活動。

鄭麗文傍晚接受「POP大國民」主持人平秀琳專訪。針對政院拍板全面納管民選民代、縣市長、公務員赴陸，她說，這是非常嚴重的違憲，侵犯人民的言論自由、遷徙自由、人身自由，哪有說要去哪裡還要經過政院同意？台灣人要去北韓，難道也要事先經過政府同意嗎？

鄭麗文表示，對於民選的民意代表，有哪條憲法可以限制其遷徙、人身自由？用國安理由侵犯人權，無限上綱。國際社會包括美國在內，哪個不是希望兩岸能夠正常交流跟對話？政府之間現在已經是死局，什麼交流都要限制，為什麼對自己這麼沒有信心？為什麼兩岸一定要搞得如此兵凶戰危？

鄭麗文說，（民進黨）製造國安危機，升高兩岸對立，賴清德現在的所作所為跟南韓前總統尹錫悅要搞戒嚴，沒收南韓選舉，是否一模一樣？理由一模一樣，例如國會通過的法案是亂通過的、有國安問題等，當賴清德有重大的政治、統治危機時，會否沒收我國選舉？

針對在網路上若發表傷害國家主權言論可能觸法，鄭麗文說，所有主張台獨的都要封鎖，這不是傷害中華民國主權？所有台獨言論都要在網路上消失。她反問民進黨，為什麼不下架台獨黨綱，這不是帶頭犯法嗎？民進黨非常糟糕，「我們作為政黨，要對我們的政治主張負責，所以我反對台獨，但並不代表台灣沒有這種言論自由，在台灣本來就可以主張獨立，主張統一，甚至可以主張台灣變成美國的第51州，這是不是叛國？」

鄭麗文說，她認為可以有言論自由的，但不可以著手實施，著手實施的話就是「內亂外患罪」。民進黨在鋪陳，慢慢出手，製造兩岸兵凶戰危的氛圍，台灣裡頭處處都是賣台共諜，包括在國安會秘書長吳釗燮身邊的人。若是節節升高，到了2028年大選時，賴清德發現若2026敗選，會不會被民進黨內部逼宮？會不會還沒有選就知道2028年會選輸？賴清德不就在鋪墊2027年中共要打來，若是這樣的氛圍，有沒有可能橫生枝節，導致選舉延後或取消？

鄭麗文表示，自從尹錫悅事件後，她都覺得不要開玩笑，當時全世界第一個呼應的就是民進黨立法院黨團，因此這個可能性絕對存在，這是為什麼必須要凝聚新的主流民意，突破賴清德的陽謀。

鄭麗文 民進黨 行政院 賴清德 尹錫悅 兩岸人民關係條例

