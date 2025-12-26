比照單一選區立委！原住民立委出缺即補選 韓國瑜驚呼「朝野都贊成」

現行公職人員選罷法規定，若原住民立委缺額時，無法比照一般選區立委立即補選，在野原住民立委要求修法。立法院會今三讀選罷法部分條文，明定無須再等待缺額達半數，使補選機制一致化。全案表決時，藍綠白均投贊成，立法院長韓國瑜則說「都贊成？」最終以出席106人、贊成106人，三讀通過。

我國的原住民立委選制為複數選區，全國分成平地原住民與山地原住民兩個選區，各選出3名立委；原民立委選區中的3名立委若只有1人遭到罷免，缺額不到二分之一，依選罷法規定並不辦理補選。

廣泛討論時，無黨籍立委高金素梅表示，憲法增修條文明明保障原住民參政權，選罷法卻是一般立委出缺一席可補選，原住民卻是要少兩名才能補選，這就是制度歧視，補選是修正歧視，也是把決定權還給族人。

民眾黨立委麥玉珍說，同樣是人民、同樣是立委，為什麼不能有同等再次表達民意機會？選舉制度早已改革，原住民族補選規定卻仍停留在舊制度，造成「一樣出缺，卻不一樣處理」的荒謬現象，削弱原住民族的代表性，也違反平等原則，這次修法是為了讓憲法保障的原住民族參政權不再被打折。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，單一選區立委出缺則補選，但複數選區則是2席出缺才補選。民進黨主張，原民立委改為單一選區、缺額補選、公平競爭。

其中選罷法第57條三讀條文，明定為保障原住民秘密投票權益，選舉委員會應單獨設置投票所，或於區域選舉投票所內辦理各種公職人員選舉投票，不受本法第十七條第一項應在戶籍地投票之限制。避免如遇一投票所僅一位原住民選舉人投票狀況，可在徵詢該選舉人意願後，調整至其他投票所投票，但此種方式僅適用立委選舉。

另第70條、70-1條、71條、73條，在藍白人數優勢下通過國民黨團版本，即可依一般立委標準辦理補選；並配合修正相關條文，使補選機制一致化。最終，全案表決時，藍綠白三黨均投下贊成票，以院會出席106人、贊成106人通過，韓國瑜也驚呼「兩黨（應為三黨）都贊成？」