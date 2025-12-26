「讓國家發展倒退」兩岸條例修法 張麗善批民進黨固步自封、限縮交流

行政院會今天通過「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，未來公務員前往中國大陸將改採全面許可制，立法委員及卸任未滿3年的縣市長赴陸，也須經聯審會審查。修法後，各縣市若有赴陸推廣農產品或交流需求，皆須事先申請中央同意。對此，雲林縣長張麗善批評，民進黨執政至今固步自封，無視國際情勢變化，不僅限縮人民交流空間，也讓國家發展「倒退嚕」（倒退）。

張麗善表示，當前早已是全球化、地球村時代，兩岸在文化與情感上的交流，從前總統陳水扁時期即相當頻繁，在前總統馬英九任內更達高峰，對台灣農產品外銷帶來實質助益；但民進黨執政後設下層層限制，缺乏良性互動，也間接促使大陸端提高檢驗門檻，最終受害的仍是農民。

她指出，近年農產品銷往大陸市場已明顯受阻，雖然拓展其他國際市場是必要方向，但受限於飲食習慣與市場結構，實際空間有限；相較之下，大陸市場飲食文化相近、規模龐大，若能理性開放交流，對農民更為有利。

張麗善強調，兩岸和平、避免戰爭是全民共同期待，沒有人希望台灣走向衝突之路。此次加嚴立委、公務人員及民代赴陸規範，對不負責行政事務的民代而言過於嚴苛，不利正常溝通與交流。她認為，應在共存共榮、互惠原則下推動對話，而非對抗，否則只會推升軍備與國防支出，排擠其他建設資源。

張麗善指出，人民期待的是兩岸和平相處、理性對話，而非對立與對抗，應該透過柔性對話讓彼此生存，「都是黃種人有什麼好計較」。任何制度若過度限縮交流，不僅阻礙人民走向國際，也不利國家長遠發展，只會讓國家發展「倒退嚕」。