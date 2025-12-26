快訊

何時訪陸？鄭麗文1原因盼明年上半年 坦言與習近平見面才會去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文今日傍晚接受廣播專訪，被問及訪問中國大陸一事，她說時間點希望在明年上半年。主持人問，這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文說，「如果我要去的話」。

⭐2025總回顧

鄭麗文上任後，何時訪問中國大陸受外界關注。鄭麗文今日傍晚接受「POP大國民」主持人平秀琳專訪。她被詢及出訪中國大陸的時間點，是否可能在明年上半年？她說，她個人是這樣期待，下半年要集中精神選舉，可能無法做安排，至於去不去要看大陸要不要邀請她。

主持人追問，訪問中國大陸的計畫是否包含要見到哪個層級以上的官員才會去？鄭麗文說，「是的，當然是這樣」， 兩岸的國共交流已經開始接觸，也開始在展開，談的不是領導階層的會面，談她的部分是領導階層的會面。

主持人再問，「所以這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？」鄭麗文說，「如果我要去的話」。主持人再問，「如果沒有這樣子的安排就不會去？」鄭回應：「是的。」主持人再次確認，如果明年上半年有到中國大陸訪問，就是跟習近平主席有見面的安排，如果沒有就不會去？」鄭回應：「是的。如果對方有這樣的邀請。」主持人又問，「是主席對主席的層級？」鄭連回數次「是的」。

對於有名嘴建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文說，自己沒有去過廣東黃花崗，這建議也不錯，各種時間的建議都有，她完全開放。

主持人追問，訪問中國大陸的同時，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文說，她會去美國，時間同樣是希望在明年上半年，不只是美國在台協會（AIT），來自各界，美國方面的邀請太多了，包括美國智庫、大學、僑界都有。

鄭麗文 美國在台協會 中共 國民黨 習近平

