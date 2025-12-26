快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

青年基本法三讀通過 賴總統：投資青年就是投資未來

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片

立法院今天三讀通過青年基本法，賴清德總統在臉書表示，投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產生更大的貢獻。

⭐2025總回顧

賴總統表示，青年是國家的未來。今天，青年基本法正式三讀，更納入18歲公民權，並預計在2年內完備相關法制，確保所有成年公民負起義務與責任時，同樣被保障選舉與被選舉權。

賴總統說，保障成年公民的參政權已是國際社會的共識。還記得三年多前，朝野跨黨派立委在全數同意下送出18歲公民權修憲案，他也在「民主前進挺18」的口號下進行多次宣講。

賴總統說，感謝所有青年團體的努力與支持，在行政院的審慎推動與朝野黨團的合作下，我們讓台灣趕上國際趨勢，落實對青年的承諾，確保世代正義與公民權益的保障。

賴總統表示，同時，在「青年議題主流化」的精神下，青年基本法也法制化青年諮詢機制，強化中央與地方政府的青年參與、設置青年事務行政體系；並確立常態化的青年會報、發布青年政策白皮書的義務，要從方方面面協助青年自主、茁壯。

賴總統表示，推動國家進步與人權保障，一直是執政團隊的志業與任務。不同世代擁有不同的公共政策觀點，法律保障的權利更應與時俱進。

賴總統說，投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產生更大的貢獻。青年人才多、人才好，台灣就會越來越好、越來越強大。

青年 18歲公民權 公共政策 行政院 立法院 賴清德

延伸閱讀

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 牽動美中角力

賴總統轟在野沒審完預算沒資格談憲政 國民黨反批「政治渣男」

扁時期總預算曾審到隔年6月 黃國昌酸：賴立委也違憲？

相關新聞

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

美國總統川普推出對等關稅政策，台美啟動關稅談判已超過8個月，行政院經貿辦今天表示，雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作、調降...

青年基本法三讀通過 賴總統：投資青年就是投資未來

立法院今天三讀通過青年基本法，賴清德總統在臉書表示，投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產...

青年基本法三讀通過 納18歲公民權、設百億發展基金

立法院院會今天三讀通過青年基本法，明定青年定義為18歲以上、35歲以下國民，並將18歲公民權入法，年滿18歲青年有依法行...

公共場所散布仇恨、消滅中華民國主權等主張 政院提修法最高罰3萬

政府推動「賴17條」國安修法，行政院會今天通過「社會秩序維護法」部分條文修正草案，對於在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義...

停砍公教年金 卓揆：政院將副署、聲請釋憲

在野黨團日前通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法。行政院長卓榮泰26日表示，考量...

想重啟核電卻扭捏 如何優雅請下「反核神主牌」成關鍵

台灣要發展AI等高科技產業，但電力明顯不夠，才讓當前的民進黨政府為是否重啟核電傷透腦筋。放眼台灣心目中的大哥─美國、日本都已重啟核電了，就連台灣討厭的中國大陸都已成「電力帝國」，台灣的扭捏其實就是選票的考量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。