青年基本法三讀通過 賴總統：投資青年就是投資未來
立法院今天三讀通過青年基本法，賴清德總統在臉書表示，投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產生更大的貢獻。
賴總統表示，青年是國家的未來。今天，青年基本法正式三讀，更納入18歲公民權，並預計在2年內完備相關法制，確保所有成年公民負起義務與責任時，同樣被保障選舉與被選舉權。
賴總統說，保障成年公民的參政權已是國際社會的共識。還記得三年多前，朝野跨黨派立委在全數同意下送出18歲公民權修憲案，他也在「民主前進挺18」的口號下進行多次宣講。
賴總統說，感謝所有青年團體的努力與支持，在行政院的審慎推動與朝野黨團的合作下，我們讓台灣趕上國際趨勢，落實對青年的承諾，確保世代正義與公民權益的保障。
賴總統表示，同時，在「青年議題主流化」的精神下，青年基本法也法制化青年諮詢機制，強化中央與地方政府的青年參與、設置青年事務行政體系；並確立常態化的青年會報、發布青年政策白皮書的義務，要從方方面面協助青年自主、茁壯。
賴總統表示，推動國家進步與人權保障，一直是執政團隊的志業與任務。不同世代擁有不同的公共政策觀點，法律保障的權利更應與時俱進。
賴總統說，投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產生更大的貢獻。青年人才多、人才好，台灣就會越來越好、越來越強大。
