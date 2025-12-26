青年基本法三讀通過 納18歲公民權、設百億發展基金

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院下午三讀青年基本法草案，院長韓國瑜（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影

立法院院會今天三讀通過青年基本法，明定青年定義為18歲以上、35歲以下國民，並將18歲公民權入法，年滿18歲青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，同時要求中央政府應設置「青年發展基金」100億元，於基本法施行後5年內分年編列預算。

青年基本法三讀條文明定，基本法所稱青年為18歲以上、35歲以下之國民；另外條文也將18歲公民權入法，明定政府應保障年滿18歲青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於基本法施行之日起2年內完備相關法制。

至於是否設置青年發展基金？立法院長韓國瑜今天為此召開朝野協商，但朝野仍然沒共識，此案送交院會表決處理。國民黨、民眾黨團提出通過再修正動議，藍白以56票對上綠委50票通過。

三讀條文明定，中央政府辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金100億元，於本法施行後5年內分年編列預算。基金來源包含中央政府預算撥款、基金孳息、人民與事業團體捐助等，並設立青年發展基金管理會，設置委員13人至15人，管理青年發展基金。

另外三讀條文也明定，政府應訂定青年就業、青年創新及創業、青年生育、青年運動等政策。中央主管機關每4年擬訂青年政策白皮書，報請行政院核定，作為青年相關政策施政依據。行政院每4年召開全國青年會議，廣納各界意見，研議全國青年發展事務。

民進黨立委林宜瑾在院會發言批評，藍白兩黨聯手突襲硬設基金，表決前再闖紅燈，要求行政機關要在5年內編列100億元預算，且規定這些錢立法院都要過一手，須經立法院提名代表審查。她認為，財政紀律法明定立法機關修法不得增加經費，在野黨「到底哪個字看不懂？」慷國家之慨、拿國家錢亂花。

國民黨立委葛如鈞則強調，政策不能只靠各部會編列年度預算，否則將導致資源零散、缺乏效益，且依據預算法規定，特種基金本就可以透過立法設置與管理，因此基本法明定「應」設立青年發展基金，不僅合法，且具有政策與財政雙重正當性。

葛如鈞說，基金財源可優先納入國家發展基金，比如以國發基金啟動「青年百億海外圓夢計畫」，既有計畫可藉此制度化，升級為正式法定基金，持續推動、長期支持青年發展。其次，行政機關也可依實際推動情況，編列公務預算作為補充財源。

青年 立法院 行政院 朝野協商 18歲公民權 韓國瑜

