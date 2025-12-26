快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普推出對等關稅政策，台美啟動關稅談判已超過8個月，行政院經貿辦今天表示，雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作、調降對我對等關稅，並且提供232條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議。示意圖／AI生成
美國總統川普推出對等關稅政策，台美啟動關稅談判已超過8個月，行政院經貿辦今天表示，雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作、調降對我對等關稅，並且提供232條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議。示意圖／AI生成

美國總統川普推出對等關稅政策，台美啟動關稅談判已超過8個月，行政院經貿辦今天表示，雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作、調降對我對等關稅，並且提供232條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議。

⭐2025總回顧

經貿辦表示，從9月底台美實體會議之後，雙方又進行多次線上磋商及文件交換，目前雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作以及美方調降對台對等關稅，並且提供232條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議，雙方皆希望達成貿易協議，開啟下階段經貿合作。

經貿辦指出，今年4月至7月底的第一階段談判，我方和美國貿易代表署及商務部就「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購、供應鏈合作」等議題進行多輪談判。

由於美台逆差中有9成來自半導體及資通訊產品，屬於美方依據232條款正在調查中的重點項目，而截至7月底，美國232半導體關稅政策尚在發展中，因此台美雙方未能進行談判總結。

經貿辦表示，美方將我對等關稅稅率從32%調降為20%的「暫時性稅率」＋原MFN（最惠國待遇）稅率，須就「供應鏈合作及232條款優惠待遇」進行第二階段的談判，完成協商後方可再調降對等關稅稅率。

經貿辦進一步說明，8月至今的第二階段談判，我方主要以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取：調降對等關稅且不疊加、未來232半導體及衍生品關稅優惠模式，以及其他232項目優惠待遇。在此同時，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行確認。

經貿辦強調，目前已大致達成一定共識，待台美進行總結會議後，雙方就會對外宣布協議主要內容。政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，後續也會依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

台美啟動關稅談判超過8個月，行政院經貿辦表示，雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作、調降對我對等關稅，並且提供232條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議。圖／聯合報系資料照片
台美啟動關稅談判超過8個月，行政院經貿辦表示，雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作、調降對我對等關稅，並且提供232條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議。圖／聯合報系資料照片

台美 經貿 關稅 美國 貿易協議 行政院 川普

延伸閱讀

房市、消費低迷 日經調查預測2026大陸經濟成長4.5%

車廠進口美規車蓄勢待發 預計2026下半年陸續引進

美國防授權法「含涉華消極內容」 陸不滿警告反擊

東陽、堤維西 AM業務熱

相關新聞

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

美國總統川普推出對等關稅政策，台美啟動關稅談判已超過8個月，行政院經貿辦今天表示，雙方對於台美貿易協議、供應鏈合作、調降...

青年基本法三讀通過 賴總統：投資青年就是投資未來

立法院今天三讀通過青年基本法，賴清德總統在臉書表示，投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產...

青年基本法三讀通過 納18歲公民權、設百億發展基金

立法院院會今天三讀通過青年基本法，明定青年定義為18歲以上、35歲以下國民，並將18歲公民權入法，年滿18歲青年有依法行...

公共場所散布仇恨、消滅中華民國主權等主張 政院提修法最高罰3萬

政府推動「賴17條」國安修法，行政院會今天通過「社會秩序維護法」部分條文修正草案，對於在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義...

停砍公教年金 卓揆：政院將副署、聲請釋憲

在野黨團日前通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法。行政院長卓榮泰26日表示，考量...

想重啟核電卻扭捏 如何優雅請下「反核神主牌」成關鍵

台灣要發展AI等高科技產業，但電力明顯不夠，才讓當前的民進黨政府為是否重啟核電傷透腦筋。放眼台灣心目中的大哥─美國、日本都已重啟核電了，就連台灣討厭的中國大陸都已成「電力帝國」，台灣的扭捏其實就是選票的考量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。