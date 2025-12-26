公共場所散布仇恨、消滅中華民國主權等主張 政院提修法最高罰3萬

政府推動「賴17條」國安修法，行政院會今天通過「社會秩序維護法」部分條文修正草案，對於在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。透過網路散布則可要求網路相關業者限制甚至中止服務。

根據社維法修法草案條文，對於在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，以旗幟、標語、圖像、服飾、影音或其他物品，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

草案同時新增，以網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，內政部經會商法務部、數位發展部、大陸委員會及相關機關後，得令網路平台、網路內容提供者或網路服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

草案同時規定，假如情節重大或為避免急迫危險而有即時處置必要者，內政部得逕令網路接取服務提供者停止解析或限制接取。對於網路業者無正當理由不遵行內政部的相關命令，將由內政部處3萬元以下罰鍰，並令其限期改正，若屆期未改正得按次處罰。

政務委員林明鑫表示，言論自由必須保障，但必要時也應該予以限制，這是在保障言論自由下必要的限制。他指出，到這裡為止，國安17策略相關修法只剩軍事審判還在研議中，其他都已送立院審議。