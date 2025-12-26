停砍公教年金 卓揆：政院將副署、聲請釋憲

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影
在野黨團日前通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法。行政院長卓榮泰26日表示，考量憲法法庭已恢復正常運作，行政院將履行憲政義務與責任，副署相關法案使其生效，並即刻送請大法官解釋，循憲法程序完成最終裁判，以維護憲政尊嚴。

⭐2025總回顧

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在行政院會中指出，今天是立法院通過的反年改修法由總統公告的最後期限。隨著憲法法庭恢復運作，憲政體制已有最終裁判機制；惟該修法內容不僅違反《憲法》第70條規定，也牴觸權力分立原則，並有違國會充分討論的基本精神。

卓榮泰強調，在總統府咨文送達後，行政院將依法副署讓法案生效，同時立即聲請大法官解釋，透過憲法程序完成最終裁判，確保憲政秩序正常運作。

不過，卓榮泰也重申，凡涉及摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，且具有違法且難以回復後果的情形，行政院長依憲法仍有不副署的權責，行政院不會放棄這項職權。

卓榮泰指出，未來並不期待經常採取此作法，若國會運作正常，不致反覆侵害國家安全或破壞財政紀律，憲法法庭的功能自能發揮。行政院也將善用憲法所賦予的各項權責，並期盼各界在各自崗位上謹守分際、全力以赴。

卓榮泰最後表示，展望2026年，行政團隊將持續守護憲政秩序、世代正義與財政永續，在穩定經濟、協助產業走向國際的同時，堅守立場、保持自信與樂觀，相信只要自信前行，沒有克服不了的難關，也期待2026年成為榮耀自信、國富民強的一年。

卓榮泰 大法官 資遣

