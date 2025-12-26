政院修法限制立委赴陸…牛煦庭：抓到槍斃 但被捕共諜哪個是？

行政院會今通過「兩岸人民關係條例」修法草案，所有公務員赴陸將納管，針對民選公職人員包括立委等，建立赴陸審查許可制，違法赴陸就開罰。國民黨立委牛煦庭今早接受專訪，表示若民意代表真的出賣台灣，被抓到是共諜，槍斃不要客氣，但現在抓到的真正共諜都是政府官員，哪個跟國會有關係？

針對政府納管民意代表、公務員赴陸，牛煦庭今早接受「千秋萬事」專訪，說他的台胞證過期已久，影響不大，這是大是大非問題，最近有許多公務員變共諜，限制還說得過去，限制民意代表是越線。他認為民代的權利不該被限制，因為他不是代表一個人，而是代表他選舉的民意。

牛煦庭說，在美國要稱呼國會議員，並非稱呼名字，而是「某選區的代表」，代表其背後有民意。但在台灣，民進黨要用意識形態，限制民代。行政院通過的只是院版草案，還是得送立法院審議。

牛煦庭表示，民進黨「極限施壓」，找了所有方法壓迫在野黨後發現，繼續貼紅標籤可能還可以激起一點民怨。但該貼、該戴的紅帽，國民黨早就戴好戴滿，經過大罷免後，邊際效益歸零，沒有的事就是沒有。

牛煦庭說，民進黨只想永遠掌握權力，如果民意代表真的出賣台灣，被抓到是共諜，槍斃不要客氣。但現在抓到的真正共諜，都是政府官員，哪個跟國會有關係？因為府院黨都是共諜限制民意代表合理嗎？民進黨一定會以此法案施壓在野黨排案，否則就是親中，但在野就是不會排案。

針對近期朝野對峙、憲政僵局等，牛煦庭說，執政黨不副署、不執行、聲請釋憲，該怎麼面對就怎麼面對，在野黨就是繼續施壓，絕不承認憲法法庭違法判決。面對執政黨作弊、賴皮的手段，在野一定要堅持立場，不能讓少數凌駕多數，現代民主國家可以沒有總統，但不能沒有國會，國會是人民的代表，行政院長卓榮泰、部會首長沒有經過人民投票，現在立院通過法案卻要政院同意，開什麼玩笑。