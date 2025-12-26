快訊

政院拍板修法 立委、離退未滿3年縣市長赴陸改採許可制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。立委、卸任3年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。同時，卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都明文禁止出席妨害國家尊嚴的活動。記者杜建重／攝影
行政院會通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。立委、卸任3年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。同時，卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都明文禁止出席妨害國家尊嚴的活動。記者杜建重／攝影

行政院會今天通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。立委、卸任3年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。同時，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時必須提供時間、事由、經過等資訊，由權責機關公開揭露。卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都禁止出席妨害國家尊嚴的活動。

⭐2025總回顧

陸委會表示，兩岸條例修正重點包括公務員赴陸全面採許可制，11職等、警監3階以上公務員維持赴陸前須向內政部申請許可。10職等、警監4階以下未涉密人員，必須經所屬機關許可。

其次，針對擔任重要職務或涉密人員，包括立委、離退職未滿3年的縣市長、經核定涉密人員等，增訂在赴陸前都應經聯審會審查許可。一般公務員若違反赴陸規定，主管機關獲知後的3年內，也將改為強制列管。

修法草案並規定，對於應提列為赴陸管制人員，機關若遲遲不予認定，內政部得命限期辦理，若再不辦理將由內政部逕行列管。

另外，對於民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時必須提供時間、事由、經過等資訊，由權責機關公開揭露。草案條文也擴大指標性卸任官員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動，規範對象擴大增訂為卸任正副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長，駐外機構館長、副館長已及另有月退俸的校級軍官。

陸委會並指出，全國軍公教總數約62萬餘人，經提列為管制人員約2萬8千人，占4%；以本年1月至10月為例，提出赴陸申請233人次，不予許可32人次，許可比例達86.3%。陸委會強調，赴陸管制採許可制並非禁止赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制。且在最小管制原則下，相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國大陸。

公務員 兩岸人民關係條例

