公務員未來赴陸須報備 基層：先管好上面

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
行政院會今天預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，所有公務員赴陸也都納入管制。公務員抱怨，基層不涉及國防業務，該管的不管，不該管的管一堆。記者杜建重／攝影
行政院會今天預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，所有公務員赴陸也都納入管制。公務員抱怨，基層不涉及國防業務，該管的不管，不該管的管一堆。記者杜建重／攝影

行政院預計今天通兩岸人民關係條例修正草案，立法委員赴陸須經許可，公務員也要納管，包含10職等以下未涉機密的基層公務員。台中基層公務員認為，原本就有報備機制，況且基層未涉及國家機密，相反的，過去共諜案都是高層出事，不先管好上面，管基層幹嘛？

台中市王姓公務員說，原本公務員赴陸就要報備，返台後也要報告，已經有許多管制措施，加上近年兩岸關係緊張，赴陸旅遊的人數少很多，不太懂升高管制的意義何在；每次發生共諜案件，基層就要被問話，問題是共諜事件涉案者也不是基層。

該公務員直言，別說最基層的公務人員，即使升到中階管理職務如9職等的科長級別，若沒有執行國防相關業務，根本不可能涉及國家機密，新法卻等同將所有公務員「一鍋端」，全部當成潛在的洩密者，不僅讓人心裡非常不舒服，也有限制人身自由的疑慮。

李姓公務員質疑，一口氣納管所有公務員，會不會又是做做樣子、抓小放大？原本制度納管範圍僅限高階公務員，都能頻繁傳出共諜案或洩密案，之後擴大到全體公務員，誰能保證會落實執行？而且近年公務員人力越來越吃緊，多出的業務量不會又要靠大家「共體時艱」吧？

李姓公務員認為，要加強公務員赴陸管理不是不行，但應該對症下藥，比如更落實執行現行制度，管理10職等以上簡任公務員，或者根據公務員的職務與所涉業務，分為不同的風險等級管理；新法不僅會引起基層反彈，根本事倍功半，「該管的不管，不該管的管一堆」。

公務員

