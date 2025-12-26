力保議會過半 民進黨台南市黨部拍板議員提名33席

民進黨台南市黨部為提早布局2026年地方選舉，通過市議員提名建議席次，展現「團結備戰、議會過半」的選戰主軸。市黨部主委、立委郭國文表示，提名規畫以穩健布局為原則，兼顧選區結構變化與整體選情，目標是在既有基礎上擴大版圖。

郭國文指出，本次提名策略有三大考量：一是以確保議會過半為最高目標；二是因應部分選區人口結構變動，因地制宜調整布局；三是綜合評估應選席次變化、現任議員人數及上屆提名狀況，作為提名依據。另在原住民族選區部分，考量選民結構與服務量能，將採取合作模式，暫不提出提名人選。

市黨部強調，相關建議席次經執行委員充分討論，秉持公平、公正、公開原則，多數選區仍以維持現有席次為基礎，並伺機擴大戰果，持續深化「民主首都」的政治實力。相關提名規畫將報請黨中央審議後定案。

依規畫，各選區建議提名席次如下：第一選區（大新營區）3席、第二選區（大北門區）3席、第三選區（曾文區）2席、第四選區（山區）1席、第五選區（南科區）4席、第六選區（安南區）3席、第七選區（永康區）3席、第八選區（北區、中西區）4席、第九選區（安平區、南區）4席、第十選區（東區）3席、第十一選區（南關線區）3席；平地及山地原住民選區暫不提名，合計建議提名33席。