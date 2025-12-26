聽新聞
0:00 / 0:00
宏都拉斯有望與我復交 黃國昌：勿走回金錢外交老路
宏都拉斯選委會24日發布總統選舉正式結果，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。阿斯夫拉選前曾說，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，勝選將與台灣復交。民眾黨主席黃國昌今被問及此事，他說民眾黨向來支持價值外交、反對金錢外交，這次跟台灣復交是否又牽涉到錢？希望是價值外交、勿走回金錢外交老路。
⭐2025總回顧
黃國昌上午出席民眾黨團記者會，被問及台灣與宏都拉斯可能復交。他說，宏都拉斯為什麼在2023年選擇跟中華民國斷交，可能要先提出清楚說明，當初是不是為了錢跟台灣斷交？這次爭取跟台灣復交是否又牽涉到錢？
黃國昌說，民眾黨向來支持價值外交、反對金錢外交，宏都拉斯對於2023年所做的斷交決定感到後悔、錯誤，要與台灣復交，相信台灣人都很善良、溫暖，都會樂於接受、正面看待。他希望這是價值外交，不會走回過去金錢外交的老路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言