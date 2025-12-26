停砍公教年今政院提釋憲反制？公教譏：還不如戰士授田證

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
停砍公教年今政院提釋憲反制？公教譏還不如戰士授田證。圖／讀者提供
停砍公教年今政院提釋憲反制？公教譏還不如戰士授田證。圖／讀者提供

立法院三讀通過停砍公教年金，據稱行政院今天將宣布不副署、釋憲反制，這幾天許多退休警、消、教師等公教人員陸續收到銓敘部、服務單位的公文，引發不滿。林姓退休警察嘲諷說，這些公文比當年「老蔣發看得到吃不到的戰士授田證還惡劣」，有老同事要發起明年縣市長選舉前上街頭抗爭。

⭐2025總回顧

行政院面對在野黨要求停砍公教年金，傳將反對到底，先前已表態不覆議，只剩下釋憲或不副署，加上憲法法庭宣布憲訴法修法「違憲」，各界關注行政院如何因應。而銓敘部、各公家單位這個月陸續發送相關公文，部分收到的退休人員看了內容火冒三丈，認為就是告訴大家「看得到吃不到」，戰士授田證好歹到最後還能兌現。

陳姓退休老師說，現在行政院做法，就像他父親當年領到的「戰士授田證」，因為只能在「反攻大陸成功」以後才能兌現，老爸早年常笑稱「經常夢到回老家，拿著授田證去兌換一大塊土地」，多年後至少趕在父親過世前，政府還同意授田證可以折換現金補償，比起現在的政府要厚到多了。

楊姓退警說，他退休10多年，原本一個月6萬的退休金，1年減1.5趴，現在剩不到5萬。要繳房貸、照顧家人根本不夠，他還要兼任保全才能糊口，退休的老同事也要擔任外包清潔工維持家計。民進黨政府違反公務人員契約、是言而無信的政府，比當年願意補償有戰士授田證老兵的威權國民黨政府還不如。

許多公教退休人士認為行政院只想讓停砍年金翻船，讓退休公教「看得到吃不到」，才會被比喻還不如「戰士授田證」。退休公教人員表示，將不排除上街頭抗爭或提告政府違法。

行政院 公教 同事

