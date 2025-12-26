修改兩岸關係條例赴陸許可制 員警抱怨「過猶不及」

行政院會今天預計通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴大陸都必須經原單位同意，基層警員認為「過猶不及」，且影響人民權益。

高雄市林姓警員認為，高層長官有決策權，要求必須保密才有道理，基層警員只按勤務執勤、做分內的工作，不涉秘密，將來如果也要長官「同意」才能去大陸，雖然一般單位主管不會不同意，但是修法後，等於基層員警連赴大陸旅遊，都要長官許可才能成行，要是長官一句「不准」，將影響基層的權益，徒增同事間的隔閡。

警察赴大陸原本只是「事先申請、事後報備」的報備制，出國前先到移民署官網填申請表，附具這張申請表，向單位請假赴大陸，回台後再填報備表即可，但是若修改成「許可制」，員警認為「太超過了，要是長官說不准，不就全家人都無法赴陸旅遊？」

1名9職等警官認為，一般單位長官不會不准基層員警申請赴大陸，至今也沒聽過有人申請不過的，但是如果每人的申請，都要審核同意，萬一沒獲准，確實會造成員警困擾。高雄市警局表示，還沒接到警政署的相關執行方式，如將來警政署來文規定，便遵照規定辦理。