數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

影／宏都拉斯「親台派」勝選 鍾佳濱：恢復邦交是正確方向

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
民進黨黨團幹事長鍾佳濱上午於議場前接受媒體聯訪，針對藍白提出的「台灣未來帳戶特別條例」，鍾佳濱表示只要好好審議民進黨提出的中央政府總預算，這樣的政策就可以在明年來實施。記者葉信菉／攝影
民進黨黨團幹事長鍾佳濱上午於議場前接受媒體聯訪，針對藍白提出的「台灣未來帳戶特別條例」，鍾佳濱表示只要好好審議民進黨提出的中央政府總預算，這樣的政策就可以在明年來實施。記者葉信菉／攝影

宏都拉斯官方宣布的選舉結果，由被視為「親台派」的阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，宏國未來的外交走向也引起外界關注。宏都拉斯曾是台灣邦交國之一，直到2023年3月26日宣布與中華民國斷交、轉而向中國建交。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，上午於議場前接受媒體聯訪，表示台宏之間的邦誼歷史悠久，當選的總統跟在野的挑戰者，都提出了應該恢復跟台灣的邦交，「我們覺得這是正確的方向，也有助於未來台宏恢復傳統友誼」。

鍾佳濱也針對藍白提出的「台灣未來帳戶特別條例」，鍾佳濱表示只要好好審議民進黨提出的中央政府總預算，這樣的政策就可以在明年來實施。

鍾佳濱強調，如果藍白要自己提政策，用自己的預算訴諸於選民，這樣很好，2026選局舉時請列入縣市長的政見，或者2028總統選舉時列入政見，而當前最迫切的任務，是讓115年度中央政府總預算順利通過，讓既有的少子化對策與各項公共政策能夠依法推動，「如果真心關心年輕世代與育兒問題，就應該支持現階段行政院提出的預算，而不是一邊高喊口號，一邊杯葛預算，讓政策停擺」。

