政院擬「副署不執行」停砍公教年金 羅智強：請賴總統柔軟一點

立法院日前三讀通過停砍年金法案，據稱，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法並聲請釋憲。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示賴清德總統要有三顆柔軟的心，對公教柔軟一點，他們不過是卑微請求停砍，請問台灣所有建設的功績、人才培育，不是公務員、教員奠基的嗎？

立法院於12日在藍白優勢下三讀通過關於停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，三讀咨文已在日前送至總統府與行政院。據了解，在行政院針對財劃法做出「不副署」的爭議決定後，原本對年改相關法案也計畫同樣採「不副署不執行」方式處理；不過在憲法法庭重新開會，並對憲訴法做出違憲裁決後，據指出，府院高層已經決定改以釋憲解決爭議。

羅智強說，建議賴清德要有三顆柔軟的心，賴清德一直說立法院沒有審預算，實際上在卡預算的就是賴清德冷漠的心。第一個柔軟的心，就是要對軍人要柔軟，軍人保家衛國，賴清德說要花9500億元的預算做國防、1.25兆元的軍費買武器，是否想過軍人編現比這麼低的原因是什麼，就是因為無法給足軍人尊嚴跟待遇，國民黨是站在捍衛國家安全和軍人福祉的立場，提出軍人加薪，若願意編軍人加薪的預算，立法院立刻會開始審查預算，立法院如何審一個對軍人踐踏、違法的預算。

羅智強說，賴清德第二顆柔軟的心給警消，很多的重大公共安全事件、重大火警，衝在第一線的就是警消，賴清德把警消退休保障的 預算編足了，總預算不就開始審了嗎？第三顆柔軟的心是請對公教柔軟一點，公教為了民進黨標舉的年金改革已被削血肉，今天不過是卑微請求停砍，請問台灣所有建設的功績、人才培育，難道不是公務員、教員奠基的嗎？

羅智強表示，軍公教警消全被無情踐踏，作為立法委員，當然要保障這些國家棟樑該有的尊嚴跟待遇。只要賴清德擁有這三顆柔軟的心，總預算怎麼會不審？賴清德今天保持柔軟的心，好好的愛護、尊敬軍公教警消，總預算馬上可以審，真正卡總預算的是鐵石心腸的賴清德。