公務員赴陸擬全納管 李來希：若做得好何必怕人民走出去？

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照片
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照片

行政院會今天預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，除了立委赴陸須經過許可外，所有公務員赴陸都要納入管制。全國公務人員協會前理事長李來希質疑，這個政府只會禁止、限制。但重點是政府執政有沒有做好？若做得不好，就算再怎麼禁止，人民也仍會反對政府。這樣增加承辦單位或當事人的困擾，根本沒有意義。

行政院會今天預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，除了立委赴陸也須經過許可外，所有公務員赴陸也都納入管制，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴陸都必須經原單位同意。

李來希批評，這個政府只會禁止、限制，「防民之口，猶如防川」，不同意別人做政府自己認為不好的事情，但政府就算禁止人民去大陸，人家就沒有嘴巴可講、沒有眼睛可看了嗎？尤其現在是資訊流通的社會，這些禁止一點意義都沒有。

李來希強調，重點是政府自己有沒有做好？若執政做得夠好，人民再怎麼出去，回來還是心向著政府；若做得不好，就算禁止不讓人民出國，人家還是反對政府！

他指出，公務員出國現在本來就是要填表、也要經過核准，不過通常都不會不同意，現在政府想再加一道不必要的關卡，造成公務人員的心理障礙，不管對機關、承辦單位或當事人都是增加困擾，根本沒有意義，實在搞不懂政府想幹什麼？

公務員 兩岸人民關係條例 李來希

