政院擬「副署不執行」停砍公教年金 黃耀南：不排除上街抗爭

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過停砍年金法案行政院預計今天將宣布「副署不執行」，並且提出聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南質疑，行政院這是扭捏作態、消極抵制立法院通過的法案，呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員將不排除上街頭抗爭或提告政府違法。

⭐2025總回顧

立法院三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，行政院預計今天將決定是否提出覆議或公布。據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法，並且提出聲請釋憲。

黃耀南說，對於立法院已經三讀通過的法案不副署、不公布或不執行，將使法律的信用度降到很低很低，對國家施政非常不好。行政院現在不副署不公布不執行，其實是扭捏作態、消極抵制立法院通過的法案，呼籲行政院應該要依法行事。

他指出，行政院若再違法，教師工會組織當然會採取反制行動，到政院前抗爭、到法院控告政府違法等行動都有在計畫中。呼籲政府要依法行政，千萬不要逼人民再次走上街頭對抗政府。

黃耀南強調，停砍公教退休金並隨物價調整，只是把年金改革做一個停損，若和其他OECD國家比較，公教所得替代率已經低於OECD國家的平均，政府沒有道理再用世代對立的理由騙取選票。他批評，這種把公教人員當成犧牲對象，只會抹黑、鬥爭公教人員，是非常惡劣、不道德的行為，無法取信於民。

行政院 公教 法案

