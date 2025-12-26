停砍公教年金 政院擬「副署不執行」聲請釋憲

立法院日前三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，行政院預計今天將決定是否提出覆議或公布。據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法，並且提出聲請釋憲。

立法院於12日在藍白優勢下三讀通過攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，三讀咨文已在日前送至總統府與行政院。

行政院多次強調，前總統蔡英文開始推動年金改革，公、教月退休所得仍為勞保勞退人員的2倍，但立法院修法將使過去7年的年改成果功虧一簣，且會導致全國納稅人填補財政缺口，因此政院會採取合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。根據估算，行政院最晚必須在28日前做出覆議、釋憲或不副署的決定，由於28日適逢假日，因此行政院最晚今日必須決定。

據了解，在行政院針對財劃法做出「不副署」的爭議決定後，原本對年改相關法案也計畫同樣採「不副署不執行」方式處理；不過在憲法法庭重新開會，並對憲訴法做出違憲裁決後，據指出，府院高層已經決定改以釋憲解決爭議。

相關人士解釋，「副署不執行」已有前例，包括提高警消退休金的「警察人員人事條例」、以及志願役加薪的「軍人待遇條例」，也是副署公布但並未編列預算，等待釋憲結果，因此對於停砍年金也是循前例處理。由於行政院屢次提出覆議失敗，且在野黨最後乾脆不邀請閣揆卓榮泰赴立院報告，因此行政院也不會對此案提出覆議。