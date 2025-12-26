「冤案平反比殺人可惡？」苗博雅自辯卻點名韓國瑜撞死人 網友打臉

台北市1219隨機殺人案造成4死多人受傷，也讓死刑議題再度被掀起討論，也讓曾在廢死聯盟擔任法務主任、北市議員苗博雅遭炎上。苗昨晚在社群反擊，感嘆僅是為冤案平反，「比殺人貪汙可惡嗎？」文中疑影射立法院長韓國瑜曾因車禍導致他人死亡遭判刑，卻被網友貼判決資料指稱騎士無照又超速撞上韓，遭反嗆苗才是製造冤案。

苗博雅在Threads發文直接舉例點名多人指出，在台灣開車撞死人可以當選立法院長；殺人罪前科可以當選縣長；參與殺警案可以當政黨中常委；貪汙有罪，可以繼續當立法委員；家族殺過幾千人，大都都沒意見可繼續從政。

苗博雅感嘆，身家清白、無前科、認真勤政、不貪汙的人，因曾救援過幾個死刑冤案，救過幾個人竟被當成殺人犯對待，被媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺全家威脅，「為冤案平反，比殺人貪汙更可惡嗎？」

苗博雅說，台灣是溫暖可愛國家，有不同意見，都應該能暢所欲言，講道理，理性對話，每個人相互尊重，求同存異，她的理想，是建立安全有秩序的社會，不是彼此的敵人，越艱難、分歧越需要冷靜、理性，暴徒要讓社會撕裂，不能讓他得逞。

然而苗博雅在舉例中提及韓國瑜過去在雲林曾因未注意閃紅燈路口，與無照又超速重機騎士擦撞導致騎士後座乘客身亡一案，卻被網友去查資料怒批苗過度簡化，才是製造冤案，將韓抹黑成殺人犯。苗反擊，對於死亡結果雙方都有肇責，構成過失致死，她原文也沒提韓是殺人犯，法律也判韓過失致死，「拿我確實講過的話來批判我，不要用你自己的主觀編造再編造」。

但不少網友不滿苗發言，灌爆留言區，「明明就未禮讓主幹道行車你怎麼能這樣解讀」、「一定要為了政治利益去斷章取義造謠」、「不要以部份事實主觀詮釋來帶風向」、「扯東扯西偷換概念挺廢死你還是不敢面對」。