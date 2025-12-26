快訊

「冤案平反比殺人可惡？」苗博雅自辯卻點名韓國瑜撞死人 網友打臉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議員苗博雅在社群發文疑影射立法院長韓國瑜曾因車禍導致他人死亡遭判刑，卻被網友貼判決資料指稱騎士無照又超速撞上韓，遭反嗆苗才是製造冤案。本報資料照
台北市1219隨機殺人案造成4死多人受傷，也讓死刑議題再度被掀起討論，也讓曾在廢死聯盟擔任法務主任、北市議員苗博雅遭炎上。苗昨晚在社群反擊，感嘆僅是為冤案平反，「比殺人貪汙可惡嗎？」文中疑影射立法院長韓國瑜曾因車禍導致他人死亡遭判刑，卻被網友貼判決資料指稱騎士無照又超速撞上韓，遭反嗆苗才是製造冤案。

苗博雅在Threads發文直接舉例點名多人指出，在台灣開車撞死人可以當選立法院長；殺人罪前科可以當選縣長；參與殺警案可以當政黨中常委；貪汙有罪，可以繼續當立法委員；家族殺過幾千人，大都都沒意見可繼續從政。

苗博雅感嘆，身家清白、無前科、認真勤政、不貪汙的人，因曾救援過幾個死刑冤案，救過幾個人竟被當成殺人犯對待，被媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺全家威脅，「為冤案平反，比殺人貪汙更可惡嗎？」

苗博雅說，台灣是溫暖可愛國家，有不同意見，都應該能暢所欲言，講道理，理性對話，每個人相互尊重，求同存異，她的理想，是建立安全有秩序的社會，不是彼此的敵人，越艱難、分歧越需要冷靜、理性，暴徒要讓社會撕裂，不能讓他得逞。

然而苗博雅在舉例中提及韓國瑜過去在雲林曾因未注意閃紅燈路口，與無照又超速重機騎士擦撞導致騎士後座乘客身亡一案，卻被網友去查資料怒批苗過度簡化，才是製造冤案，將韓抹黑成殺人犯。苗反擊，對於死亡結果雙方都有肇責，構成過失致死，她原文也沒提韓是殺人犯，法律也判韓過失致死，「拿我確實講過的話來批判我，不要用你自己的主觀編造再編造」。

但不少網友不滿苗發言，灌爆留言區，「明明就未禮讓主幹道行車你怎麼能這樣解讀」、「一定要為了政治利益去斷章取義造謠」、「不要以部份事實主觀詮釋來帶風向」、「扯東扯西偷換概念挺廢死你還是不敢面對」。

