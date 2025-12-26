憲法規定明年預算立院今年要審完？賴總統又又又又又說錯話了

快訊

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
賴清德總統表示，憲法明文規定，立法院須在每年12月31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但距離期限只剩6天，目前預算案卻仍卡在程序委員會，連委員會審查都尚未展開，情況令人憂心。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統表示，憲法明文規定，立法院須在每年12月31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但距離期限只剩6天，目前預算案卻仍卡在程序委員會，連委員會審查都尚未展開，情況令人憂心。圖／聯合報系資料照片

昨天是行憲紀念日，賴清德總統在公開發言中表示，「憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。」還批評在野黨連預算都阻擋，還有什麼資格談憲政。賴總統發的發言鏗鏘有力，但賴總統又搞錯了。

其實賴總統過去的發言爭議已經累積不少，賴總統在擔任行政院長時期，曾勉勵領有3萬多元薪水的照服員，將工作當作「功德台灣」；此話一出引發諸多批評，更有青年團體發起「功德院」正名活動，在行政院附近貼上「功德院」貼紙。

那時的賴院長也為替深澳火力發電廠背書，不惜說出深澳電廠用的是「乾淨的煤」，排汙量與天然氣電廠差不多；被網友砲轟是「講幹話」，就連時任環保署副署長的詹順貴也在受訪時承認，燃煤電廠並不是個「乾淨能源」。

大罷免期間，賴總統更是「金句」連發，因為無法接受在在野立委主導下通過的法案，賴總統強調，民主的紛爭，要用「更大的民主」來解決；而這種「更大的民主」，賴總統更在後續的團結十講中發言光大，稱「我們要透過選舉罷免，打掉雜質，才能讓國家的意志像鋼鐵一樣堅定」，還說「民主不是表決多數就好」，顛覆一班人對民主投票的基本認知。

近期為了爭取國防預算，賴總統先是語出驚人說出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，讓府方急忙辯稱，賴總統指的是中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備。沒想到賴總統昨天再次為了國防預算批評在野黨阻擋，又稱「憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。」

其實，憲法中只有要求行政院「於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院。」並沒有對立院審議的期程做出規範，而是在預算法中明定，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之。」也就是說，賴總統企圖拿總預算審查來批評在野黨沒資格再談憲政，恐怕又是引喻失當。

