蔣萬安雙城論壇半天快閃 白營盼借鏡上海這經驗

雙城論壇明後天在上海登場，但今年舉辦波折，9月因MOU內容等因素而延期至12月、行程3天縮成2天，市長蔣萬安也顧及1219事件，快閃半天即返台。綠營質疑出訪時間過短，藍營認為非衡量成效的標準，白營盼借鏡上海公安、犯罪等處理作為。

民眾黨議員張志豪表示，雙城論壇是城市交流，互相交流和理解、善意的堆疊，有助於緩解兩岸政治情勢。可惜蔣萬安只去不到1天，如果是因社會安全問題，該事件也過一陣子且也有處理，他認為蔣可不需要這樣操作與決定，此舉過於謹慎。

張志豪倒覺得蔣萬安該去，上海2014年跨年夜曾發生踩踏事件釀嚴重死傷，上海市政府後續也有逃生等SOP，蔣萬安何不趁這次雙城論壇來交流？而且上海是上千萬人的城市，應能給北市一些公安、犯罪、監視器等處理借鏡。

民進黨議員林延鳳呼籲蔣萬安，此行要跟對方提出嚴正抗議，台北市無論是安全性、自由度、幸福感的國際評比指標都榜上有名，甚至超越中國許多城市發展，絕對不會是對方所講10年內要成為的中國二線城市，此關乎台北市的市格。這次蔣萬安出訪時間過短，能有什麼交流？她認為劇本應早已寫好，蔣去也只是照本演出而已。

「用公費去上海交流對台北市政發展有達到什麼實質效益？」林延鳳希望蔣萬安去完上海後，要向市民報告，到底學習了什麼、簽訂2個MOU的實質內容為何，可以供社會大眾檢視。

國民黨議員柳采葳說，雙城論壇從3天改成2天，其實最關鍵的不是時間長短，重點在於交流內容是否紮實、互動是否有意義。從市政交流來看，最重要的在於能不能將對方的優勢之處帶回台北加以學習，台北融合上海經驗，發展出台北市政政策。

柳采葳指出，在政治方面，雙城論壇是民進黨執政期間唯一的官方交流，儘管聚焦市政交流，但在艱困的交流氛圍底下，更具有正面意義，也是一個交流典範，互相學習。只要雙方能在有限時間內把該談的議題談深、把合作做細，論壇就能發揮價值，「時間長短不是衡量成效的標準，交流的意義更重要。」